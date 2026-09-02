Accidentes

Tráiler Termina Volcado durante Accidente sobre Autopista Puebla-Orizaba

Tras el siniestro la unidad de carga terminó atravesada sobre el tramo carretero afectando la circulación vehicular en los carriles de ambos sentidos.

Accidente Volcadura Tráiler Choque Automóvil Tractocamión Autopista México Puebla OrizabaVuelca Tráiler durante Accidente Vial sobre Autopista Puebla-Orizaba. Foto: Alberto Tejeda

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Tráiler volcado en la autopista Puebla-Orizaba causa caos vehicular. Emergencias trabajan en el lugar. Descubre cómo está afectando el tráfico en la zona.

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