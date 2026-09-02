Tráiler Termina Volcado durante Accidente sobre Autopista Puebla-Orizaba

Un tráiler terminó volcado luego de protagonizar un accidente sobre la autopista Puebla-Orizaba en los carriles con dirección a la capital poblana, afectando la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, en el incidente carretero a la altura de la caseta de Amozoc, también estuvo involucrado un automóvil color blanco y otro tractocamión.

Fue aproximadamente a las 18:00 horas de este martes 1 de septiembre de 2026 cuando se reportó la volcadura de un tráiler sobre la autopista Puebla-Orizaba con dirección a la capital poblana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Pareja Sufre Accidente de Motocicleta en el Periférico de Puebla

Al lugar del siniestro llegaron cuerpos de emergencias para abanderar la zona, atender a las personas afectadas e iniciar con el retiro de las unidades accidentadas.

Hasta el momento se registra un tráfico lento en los carriles con dirección a Orizaba, mientras que en los que dirigen a la capital poblana está completamente cerrada la circulación vehicular, lo que generó una fila kilométrica de vehículos.

Este mismo martes un menor de edad perdió la vida luego de ser atropellado por una unidad de transporte público en el municipio de Amozoc de Mota perteneciente al estado de Puebla.

El hecho ocurrió sobre la calle Francisco Villa e Ignacio Allende, en el barrio de San Andrés Las Vegas, justo frente al Centro de Salud del IMSS Bienestar.

Elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC) de Amozoc arribaron para atender el accidente y lograron la detención del conductor de la unidad tipo combi, para posteriormente ser trasladado con las autoridades ministeriales.

Se sabe que la víctima fue trasladada al Centro de Salud de Las Vegas con apoyo de una ambulancia, sin embargo, fue declarado muerto derivado a la gravedad de sus lesiones.

Con información de N+

GMAZ