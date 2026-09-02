Trump Afirma que EUA Tiene el Control de Ormuz: 'No Me Importa si Irán Firma un Acuerdo'

La situación en el estrecho de Ormuz alcanzó uno de sus puntos más críticos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este martes en su red social Truth Social que no está "intentando forzar a Irán a la mesa de negociaciones". "Me tiene sin cuidado si firman un acuerdo que para ellos no vale nada", añadió.

El mandatario expresó que el bloqueo de Estados Unidos está afectando lentamente al régimen iraní. "Me gusta mucho más nuestra posición actual, con un control casi total del estrecho de Ormuz y su economía colapsando por completo", explicó Trump.

Después instó al pueblo de Irán a prepararse para salir a las calles, mientras el Ejército estadounidense mantiene operativos contra el régimen desde el aire. "¿Cuándo se alzarán y lucharán los iraníes?", cuestionó el presidente Trump y con eso concluyó su breve mensaje.

Irán volvió a atacar bases estadounidenses en Oriente Medio entre la noche de este martes y miércoles como represalia a los bombardeos previos lanzados por Washington sobre el país persa.

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) aseguró en diversos comunicados, publicados por agencias iraníes, que disparó drones y misiles contra instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak.