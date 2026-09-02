Internacional

Trump Afirma que EUA Tiene el Control de Ormuz: 'No Me Importa si Irán Firma un Acuerdo'

El mandatario instó a los iraníes a prepararse para 'salir a las calles', mientras el Ejército estadounidense mantiene operativos contra el régimen

Trump Afirma que EUA Tiene el Control de Ormuz: 'No Me Importa si Irán Firma un Acuerdo'El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+