Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos en la Colonia Plutarco Elías Calles, NL

Dos hombres perdieron la vida tras ser víctimas de un ataque armado registrado en calles de la colonia Plutarco Elías Calles, al norte del municipio de Monterrey. Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Banco de Fomento y Partido Nacional Revolucionario, donde se reportó una agresión con arma de fuego que provocó una intensa movilización de las autoridades.

Tras recibir el reporte del ataque, elementos de Fuerza Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional acudieron al sitio para resguardar la zona. También arribaron agentes ministeriales de la Fiscalía General de Justicia, quienes localizaron a uno de los hombres sin vida en el lugar donde ocurrió la agresión.

El área fue acordonada para permitir que las autoridades realizarán las primeras investigaciones y recabaran indicios relacionados con el ataque. Una segunda víctima, también un hombre, fue trasladada para recibir atención médica; sin embargo, perdió la vida posteriormente en las instalaciones de un centro médico privado.

De esta manera, las autoridades confirmaron que el ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas. El centro médico también permaneció bajo resguardo de elementos policiacos y de la Agencia Estatal de Investigaciones, debido a que ahí se encontraba la segunda víctima.

La presencia de las corporaciones de seguridad generó preocupación entre los vecinos del sector, quienes observaron el despliegue de elementos y el acordonamiento de la zona.

Autoridades descartaron, de momento, que existiera una situación de riesgo adicional para los habitantes del sector, aunque mantuvieron el perímetro bajo vigilancia mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes.

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Hasta el momento no se han dado a conocer públicamente las identidades de las víctimas ni mayores detalles sobre los responsables o el móvil de la agresión. La Fiscalía General de Justicia continúa con las investigaciones para esclarecer cómo ocurrió el ataque y determinar quiénes estuvieron involucrados en el homicidio de los dos hombres.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

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