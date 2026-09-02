Seguridad

Ataque Armado Deja Dos Hombres Muertos en la Colonia Plutarco Elías Calles, NL

Dos hombres fueron asesinados a balazos en la colonia Plutarco Elías Calles, en Monterrey.

Ejecutan a dos hombres tras ataque a balazos al norte de MonterreyDos hombres mueren tras ataque armado en calles de Monterrey.Foto: N+

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Ataque armado deja dos hombres sin vida; autoridades resguardan la zona.

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