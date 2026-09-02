Sociedad

Grito de Independencia 2026: Conciertos para el 15 de Septiembre en CDMX y Edomex

Los gobiernos municipales y alcaldías confirmaron la cartelera musical con la que acompañarán las fiestas patrias; los artistas van de Intocable a Aleks Syntek

Conciertos gratis en el Grito de Independencia el 15 de septiembre de 2026 en CDMX y EdomexFoto: Cuartoscurro | Ilustrativa
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¿Quién Va a Cantar en el Grito de Independencia 2026? Conciertos Confirmados para 15 Septiembre en CDMX-Edomex