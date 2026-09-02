Grito de Independencia 2026: Conciertos para el 15 de Septiembre en CDMX y Edomex

En la Ciudad de México y el Estado de México han empezado a confirmarse los primeros conciertos con los que se celebrará el Grito de Independencia por alcaldía o municipio. Entre ellos está Intocable, que amenizará la 'noche mexicana' en el Zócalo capitalino, donde la presidenta Claudia Sheinbaum encabezará por segundo año la ceremonia del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre.

A la par del inicio del mes patrio, comienzan a prepararse los festejos con motivo del 216 aniversario del inicio de la lucha independentista en el territorio de la entonces llamada Nueva España. Esta fecha representa, posiblemente, la más importante en el calendario cívico, por lo que integra un día festivo, el cual muchas familias ya comienzan a planear para que sea aprovechado al máximo.

Mientras existe la tradición de que familias o amigos celebren en casa o algún establecimiento, muchas personas prefieren congregarse en plazas públicas de su localidad o entidad y festejar en comunidad, donde observan la representación del Grito de Dolores por parte del gobernante en turno.

En la madrugada del 16 de septiembre de 1810, se registró el "Grito de Independencia", atribuido al cura Miguel Hidalgo y Costilla en la población de Dolores, ubicada en la intendencia de Guanajuato, hoy Dolores Hidalgo, con esta acción dio inicio el movimiento de Independencia. Aunque no existen registros exactos de las palabras exactas, el llamado consistió en exhortar a la defensa de la patria y rechazar la opresión.

Actualmente, los titulares de los gobiernos locales, estatales y federal realizan una representación de este momento, pero lo acompañan con nuevas arengas, además de algunas actividades que ya se han vuelto una tradición, como son las ferias, el espectáculo de pirotecnia, desfiles y conciertos.

Es justo ese último punto uno de los aspectos que más llama la atención de los asistentes y que año con año genera expectativa incluso antes del anuncio de la cartelera, pero esa espera terminó y algunas alcaldías y gobiernos municipales han comenzado a confirmar sus artistas para este 15 de septiembre 2026.

A continuación, te compartimos algunos de los actos estelares confirmados en la Ciudad de México y Estado de México:

Atlacomulco: El Poder del Norte.

Chimalhuacán: El Poder del Norte.

Ecatepec: Lila Downs.

Huixquilucan: Mi Banda El Mexicano de Casimiro y Caballo Dorado.

Tlalnepantla: Despechadas, conformado por María Conchita Alonso, Rocío Banquells, Denisse de Kalafe, María del Sol y Manoella Torres.

Valle de Chalco: Memo Garza.

En el Zócalo de la Ciudad de México estará el grupo Intocable; mientras que en la alcaldía Benito Juárez estará Aleks Syntek.