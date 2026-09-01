Calendario SEP de Septiembre 2026: Los Días sin Clases y Puente del Mes Patrio

Pese a que hoy fue el primer día de clases del ciclo escolar 2026-2027, papás y estudiantes ya se preguntan cuántos y cuáles son los puentes y días sin clases que contempla el calendario SEP de septiembre, y así planear las próximas escapadas.

De acuerdo con el calendario de 185 días de la Secretaría de Educación Pública (SEP), este mes habrá dos días de descanso para preescolar, primaria y secundaria, mientras que los docentes sólo gozarán de un día de asueto.

Aunque este año no habrá mega puente por el Día de la Independencia de México, el calendario escolar sí contempla el miércoles 16 de septiembre como día de descanso para alumnos y docentes.

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Mientras que el segundo día sin clases que podrán disfrutar los estudiantes será el 25 de septiembre, fecha en la que se celebrará el Primer Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo escolar, en el que participan docentes y directivos.

De modo que para esta segunda fecha, los alumnos descansarán el viernes 25, sábado 26 y domingo 27 para incorporarse a las aulas el lunes 28 del mes.

El calendario escolar también contempla una jornada de concientización sobre la Gravedad del Abuso Sexual y Maltrato Infantil para el día 7.

En contraste con el ciclo escolar anterior, el Calendario de la SEP 2026-2027 contempla menos puentes y días de descanso, y en una nota previa ya te explicamos a qué se debe.

Respecto a la duda recurrente entre los papás respecto al descanso obligatorio del 1 de septiembre - día en que se celebra el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo-, es importante mencionar que ni la SEP ni la Ley Federal del Trabajo (LFT) lo consideran como asueto.

A diferencia del 16 de septiembre, fecha que sí es considerada como día de descanso oficial por el artículo 74 de la LFT para trabajadores del sector público y privado.

Si tienes hijos estudiando la preparatoria o licenciatura, vale la pena que consultes el calendario de la institución en la que están cursando el ciclo escolar, toda vez que los días de asueto pueden cambiar dependiendo el grado escolar.

Las fechas clave de septiembre que te dimos a conocer previamente sólo aplican para alumnos y docentes de educación básica para escuelas públicas y privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional de los Estados Unidos Mexicanos.

SARR