Educación

Calendario SEP de Septiembre 2026: Los Días sin Clases y Puente del Mes Patrio

El calendario escolar 2026-2027 contempla dos días de descanso este mes para estudiantes, y uno para docentes. Conoce las fechas exactas

Niños toman clases en salón. Puentes y Feriados de Septiembre 2026.Inicia septiembre, y papás y alumnos ya se preguntan cuándo será el próximo puente y para quiénes aplicará. Foto: Cuartoscuro.
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