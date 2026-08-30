Educación

Clases el 1 de Septiembre: Calendario SEP Confirma si se Suspenden Escuelas en México

La duda de si la SEP suspende clases el martes 1 de septiembre 2026 se debe al segundo informe de Gobierno, de la presidenta Claudia Sheinbaum

Por qué dicen no hay clases el 1 de septiembre 2026 calendario SEP confirma si se suspenden escuelas en MéxicoEl regreso a clases es el lunes 31 de agosto 2026 en todo México. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+