Clases el 1 de Septiembre: Calendario SEP Confirma si se Suspenden Escuelas en México

Este lunes 31 de agosto es el regreso a clases por el inicio del ciclo escolar 2026-2027 y muchos padres de familia y alumnos tienen la duda de si hay clases el martes 1 de septiembre, por eso acá te aclaramos la duda, pues el calendario de la SEP confirma si se suspenden las escuelas de preescolar, primaria y secundaria en México.

Para el primer día de clases se informó que 15 mil policías de la CDMX salvaguardarán la integridad de padres de familia y alumnos de educación básica. Aunque también se espera el caos, pues transportistas anunciaron bloqueos en el Edomex para este lunes 31 de agosto 2026.

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El motivo por el que la gente pregunta por qué supuestamente no hay clases el 1 de septiembre es por ese día se lleva a cabo el segundo informe de gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, pero tal fecha no es considerada un día feriado en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Con esta información, el calendario escolar de la SEP 2026-2027 confirma que este lunes 1 de septiembre sí hay clases normales para todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todo México.

Se espera que este martes haya una agenda muy movida por este acto, sobre todo en la Ciudad de México. En el Zócalo CDMX Claudia Sheinbaum dará el informe, aunque esto no afectará con las actividades escolares en la capital.

La primera suspensión de clases del ciclo escolar llegará el miércoles 16 de septiembre, donde las escuelas de todo el país cerrarán por la conmemoración del aniversario de la Independencia de México. Esta fecha sí es considerada un día festivo y de descanso oficial por la LFT 2026.

Para que no haya dudas con respecto al regreso a clases, en una nota ya te mostramos el horario de entrada y salida para los alumnos de primaria, para el ciclo escolar 2026 a 2027.

AO