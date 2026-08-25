Educación

Calendario Escolar 2026-2027: Días Festivos, Consejo Técnico y Megapuente en Septiembre

Estos son todos los días en los que los estudiantes de educación básica no acudirán a clases en septiembre

Los estudiantes de educación básica se regirán conforme al calendario de la SEP 2026-2027Foto: Cuartoscuro
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