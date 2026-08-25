Calendario Escolar 2026-2027: Días Festivos, Consejo Técnico y Megapuente en Septiembre

A una semana del regreso a clases, alumnos y padres de familia ya planean los siguientes días no hábiles, ya que septiembre es el mes de las fiestas patrias. Aquí te damos todas las fechas de este en las que no habrá clases en este Ciclo Escolar 2026-2027.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP), este lunes 31 de agosto aproximadamente 23.4 millones de alumnos vuelven a las aulas, tomando en cuenta el número de alumnos registrados en el ciclo anterior, aunque no solo ellos, también lo harán 1.2 millones de docentes, quienes estarán al frente en 231.7 mil escuelas públicas y privadas que imparten clases en preescolar, primaria y secundaria.

Se estiman 185 días efectivos de clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y privadas. Mientras que para el estudiantado de educación normal y demás instituciones dedicadas a la formación de docentes, tendrán 190 días efectivos de clases.

Ahora bien, el Calendario Escolar de la SEP 2026-2027, marca varios días de suspensión de clases y labores en los planteles. En el mes de septiembre hay varios de ellos, por lo que es importante conocerlos para añadirlos a tu agenda.

En el caso de los días festivos, es decir, los descansos obligatorios establecidos por la ley se tiene contemplado el miércoles 16 de septiembre por la conmemoración del Día de la Independencia de México, no asisten alumnos, pero tampoco docentes y administrativos. Es importante destacar que esta fecha, al caer a media semana, no genera un megapuente.

Durante este mes se dispondrá de un día para que se lleve a cabo el Consejo Técnico Escolar (CTE). Estas reuniones son únicamente para los docentes, ya que en ellas se tratan temas de interés general relacionados con la formación de los alumnos, entonces, se plantean y establecen posibles estrategias para solucionar problemáticas.

El primer CTE del ciclo escolar será el viernes 25 de septiembre, ese día los alumnos no asisten a clases, por lo que tienen un megapuente para descansar; su regreso a las aulas es el lunes 28 de septiembre.

EPP