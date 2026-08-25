Abaten a Roy Iván 'N', Alias 'El 19', Durante Balacera en San Juanito, Chihuahua

Una balacera se registró en la zona centro de San Juanito, municipio de Bocoyna, durante un operativo de agentes ministeriales que buscaban ejecutar una orden de aprehensión contra Roy Iván 'N', alias 'El 19'.

De acuerdo con la información proporcionada, el hombre identificado como presunto líder criminal fue localizado a bordo de una camioneta modelo 2026 y murió durante la confrontación.

La Fiscalía General del Estado señaló que los agentes ministeriales fueron atacados a balazos mientras realizaban el operativo en la zona centro de San Juanito.

Tras la balacera, un agente de la Fiscalía y dos civiles resultaron heridos. Las autoridades reportaron que los tres se encuentran fuera de peligro.

Francisco Sáenz, encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, informó que el agente lesionado fue trasladado esa misma noche al municipio de Cuauhtémoc para recibir atención médica.

El funcionario explicó que el agente fue sometido a una cirugía y únicamente presentó daño muscular en un brazo.

Entre los civiles heridos se encuentra un adulto que sufrió un rozón en una mano y una menor de 6 años, quien presentó lesiones en el labio y el hombro. La niña también fue trasladada a Cuauhtémoc para ser sometida a una cirugía y se reportó fuera de peligro.

La Fiscalía reconoció que en Bocoyna existen denuncias por extorsión y cobro de cuotas a personas dedicadas al traslado de madera.