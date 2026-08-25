Balaceras

Abaten a Roy Iván 'N', Alias 'El 19', Durante Balacera en San Juanito, Chihuahua

La Fiscalía informó que agentes ministeriales fueron atacados durante un operativo para detener al presunto líder criminal.

La Fiscalía confirmó el abatimiento del supuesto líder criminal en San JuanitoLa Fiscalía confirmó el abatimiento del supuesto líder criminal en San Juanito. Foto: FGE

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Durante un operativo en San Juanito, cae 'El 19'. La Fiscalía reporta heridos, pero estables.

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