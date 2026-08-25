Accidentes

Muere Trabajador del IMSS al Volcar en Carretera de Múzquiz, Coahuila

Personal de la Fiscalía General del Estado arribó al lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Muere Trabajador del IMSS al Volcar en Carretera de Múzquiz, CoahuilaFue localizado un gafete oficial del IMSS entre las pertenencias del hombre. Foto: N+

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