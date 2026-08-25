Muere Trabajador del IMSS al Volcar en Carretera de Múzquiz, Coahuila

Un trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) murió luego de que el vehículo en el que viajaba saliera de la cinta asfáltica y volcara en las inmediaciones de la estación Barroterán, sobre la carretera El Sauz-Palau, después de las vías del tren en Múzquiz, Coahuila.

De acuerdo con los primeros reportes, la unidad involucrada salió del camino y posteriormente terminó volcada. El conductor quedó inconsciente en el interior del vehículo, por lo que personas que se encontraban en el lugar acudieron para auxiliarlo y apagaron el motor de la unidad, con el objetivo de evitar algún riesgo mayor.

La víctima fue identificada como Luis Gerardo, quien se desempeña como trabajador del IMSS. Su identidad fue establecida luego de que entre sus pertenencias fuera localizado un gafete oficial que lo acreditaba como empleado de la institución.

Tras el reporte del accidente, autoridades acudieron al sitio y procedieron a acordonar el área para evitar que se presentara otro incidente y permitir el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Hasta el lugar se esperaba el arribo de personal de la Fiscalía General del Estado, encargado de realizar las investigaciones y determinar las circunstancias en las que ocurrió la volcadura.