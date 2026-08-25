Accidentes

Vehículo Vuelca y se Incendia en Tramo Nueva Rosita-Monclova; Hay 1 Muerto

En el interior del automóvil se encontró el cuerpo de una persona sin vida.

Vehículo Vuelca y se Incendia en Tramo Nueva Rosita-Monclova; Hay 1 MuertoAutoridades resguardaron la zona mientras la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes. Foto: N+

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