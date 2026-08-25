Vehículo Vuelca y se Incendia en Tramo Nueva Rosita-Monclova; Hay 1 Muerto

Una persona perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaba saliera del camino, volcara y posteriormente se incendiara sobre la carretera Federal 57, en el tramo Nueva Rosita-Monclova, a la altura del kilómetro 22, cerca del ejido El Higo.

Tras el accidente, el automóvil con placas del estado de Coahuila, quedó fuera de la carpeta asfáltica y comenzó a incendiarse, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe acudieron al lugar para sofocar las llamas y, una vez controlado el incendio, localizaron en el interior del vehículo el cuerpo sin vida de una persona.

De acuerdo con los primeros indicios, las huellas de frenado encontradas en el lugar hacen presumir que el automóvil circulaba en dirección de Monclova hacia Saltillo cuando salió del camino y terminó volcado.

Elementos de la Guardia Nacional realizaron el resguardo de la zona para permitir el desarrollo de las diligencias, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado llevó a cabo los peritajes correspondientes para determinar las causas del accidente y realizar las investigaciones necesarias para identificar a la víctima.