Seguridad

Detienen a Hombre por Fraude Superior a 2 Millones de Pesos en Piedras Negras

Un juez de control determinó vincular a proceso a Joaquín 'N' por el delito que se le imputa.

Detienen a Hombre por Fraude Superior a 2 Millones de Pesos en Piedras NegrasAutoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre señalado por un presunto fraude. Foto: N+

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