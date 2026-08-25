Detienen a Hombre por Fraude Superior a 2 Millones de Pesos en Piedras Negras

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Joaquín 'N', de 63 años, señalado por su probable participación en el delito de fraude en cuantía mayor, por un monto superior a los dos millones de pesos en Piedras Negras.

De acuerdo con la investigación, el imputado habría ofrecido en venta diversa maquinaria al representante legal de una empresa dedicada al diseño y la construcción, ubicada en el estado de Tamaulipas. Sin embargo, presuntamente recibió el pago correspondiente sin realizar posteriormente la entrega de los equipos.

Los hechos se habrían registrado durante el año 2023 y, desde entonces, el afectado habría buscado recuperar el dinero entregado, sin que hasta el momento se haya llegado a un acuerdo reparatorio.

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Tras la cumplimentación de la orden de aprehensión, Joaquín 'N' fue presentado ante la autoridad judicial, donde un juez determinó vincularlo a proceso por el delito que se le imputa. Las investigaciones continuarán conforme al procedimiento legal correspondiente, mientras se determina su situación jurídica.

El delegado de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que, hasta el momento, esta es la única denuncia presentada en contra de esta persona. En caso de existir más afectados, los invitó a presentar la queja correspondiente para iniciar con las carpetas de investigación.