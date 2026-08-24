Seguridad

Autoridades Confirman Homicidio de Bebé Recién Nacido en Gómez Palacio

El menor fue encontrado sin vida en el fraccionamiento San Ignacio.

Autoridades Confirman Homicidio de Bebé Recién Nacido en Gómez PalacioLa adolescente fue trasladada a laClínica 51 del IMSS, donde manifestó haber presentado un aborto. Foto: N+

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