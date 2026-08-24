Autoridades Confirman Homicidio de Bebé Recién Nacido en Gómez Palacio

La Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, confirmó el homicidio calificado de un bebé recién nacido ocurrido en Gómez Palacio.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento San Ignacio, donde una adolescente de 17 años habría dado a luz en su domicilio y posteriormente, presuntamente habría privado de la vida al bebé con un objeto punzocortante.

De acuerdo con la investigación, el recién nacido contaba con 37 semanas de gestación al momento de su nacimiento. Debido a los hechos, la adolescente fue puesta a disposición de un juez especializado en justicia para menores, quien determinó que enfrente su proceso en libertad, sin embargo, ya que se trata de un delito, la joven podría enfrentar su sentencia detenida.

Por su parte, el DIF Municipal de Gómez Palacio brindó acompañamiento psicológico y social a la menor que actualmente se encuentra dentro de un proceso legal, luego de recibir la notificación correspondiente por parte de las autoridades.

La dependencia explicó que, al tratarse de una niña o adolescente, su participación se realiza en coordinación con el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, atendiendo las recomendaciones que determine la autoridad.

Se informó que ya se realizó un primer encuentro psicológico con la menor, con el objetivo de proporcionar la información solicitada por el Centro de Justicia.

Además, el DIF señaló que en lo que va del año, ha atendido tres casos de embarazo adolescente, principalmente en jóvenes de entre 15 y 17 años, canalizadas por hospitales. En estos casos se realiza una valoración del entorno familiar y se identifican redes de apoyo para garantizar el bienestar de las adolescentes