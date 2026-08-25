Hombre es Atacado a Disparos Durante Cortejo Fúnebre en Amatlán, Veracruz

Un hombre, quien fue identificado como José Eduardo 'N', de 29 años, resultó herido por disparos de arma de fuego. Los hechos anteriormente descritos se registraron cuando una camioneta tipo pick-up de color blanca, la cual circulaba por un camino de terracería entre cañales.

De acuerdo con lo informado, dicho suceso ocurrió en los límites de la comunidad de Manuel León y la colonia Zapata, las cuales son pertenecientes al municipio de Amatlán de los Reyes, localizado en la región montañosa de la entidad veracruzana.

Presuntamente, la camioneta circulaba acompañando un cortejo fúnebre, el cual se dirigía hacia la colonia Zapata cuando un grupo de personas armadas los interceptó y posteriormente abrió fuego contra la unidad.

Derivado de estos hechos, se acordonó la zona donde se registraron los hechos y se gestionó el traslado de José Eduardo 'N' a un sanatorio particular en la avenida 2 y calle 2 de la ciudad de Córdoba, donde su estado de salud permanece como reservado.

Asimismo, se informó que elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina permanecieron afuera resguardando las instalaciones. Por su parte, la fiscalía realizó las diligencias correspondientes y se inició la carpeta de investigación.