Seguridad

Hombre es Atacado a Disparos Durante Cortejo Fúnebre en Amatlán, Veracruz

Una persona resultó herida al recibir impactos de arma de fuego cuando se encontraba en un evento luctuoso en la región montañosa.

Hombre es Atacado a Disparos Durante Cortejo Fúnebre en Amatlán, VeracruzEl hombre fue trasladado a un hospital tras el ataque armado. Foto: Miguel Montes de Oca

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Durante un cortejo fúnebre en Amatlán, un hombre fue herido tras un ataque armado. La fiscalía investiga lo ocurrido para dar con los responsables.

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