Accidentes

Choque Entre Dos Autos Deja un Conductor Lesionado en Chihuahua

Un vehículo de una empresa de seguridad intentó incorporarse con una vuelta prohibida y chocó contra un auto sobre la calle Ernesto Talavera.

El impacto provocó daños materiales en el auto de la empresa de seguridad.El impacto provocó daños materiales en el auto de la empresa de seguridad. Foto: N+

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Accidente en Chihuahua: un auto de seguridad ignora señal y provoca choque. Conductor lesionado y daños materiales.

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