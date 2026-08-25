Choque Entre Dos Autos Deja un Conductor Lesionado en Chihuahua

Un accidente automovilístico se registró sobre la calle Ernesto Talavera, entre las avenidas Teófilo Borunda y Cuauhtémoc, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la información proporcionada, un vehículo de color blanco, perteneciente a una empresa de seguridad, salió de una plaza comercial para incorporarse a la vialidad.

El conductor realizó una vuelta a la izquierda que está prohibida y, al intentar incorporarse, le cortó la circulación a un vehículo de color rojo.

El impacto provocó cuantiosos daños materiales en el vehículo blanco, mientras que el conductor resultó lesionado y requirió atención médica.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al conductor lesionado y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica.

Agentes de Movilidad se encargaron de levantar el croquis correspondiente para determinar las circunstancias del accidente.

Sobre la vialidad quedaron restos de carrocería y aceite, lo que volvió resbaladizo el asfalto en el área donde ocurrió el choque.

La Subsecretaría de Movilidad hizo un llamado a los conductores a manejar con precaución y evitar realizar maniobras prohibidas para ahorrar tiempo.