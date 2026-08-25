Seguridad

Rescatan a Mujer Víctima de Secuestro en Huaquechula, Puebla; Hay Cinco Detenidos

Los delincuentes pedían tres millones de pesos por la liberación de la víctima.

Mujer Secuestrada Atlixco Rescatada Cinco Detenidos Huaquechula PueblaMujer Secuestrada en Atlixco Fue Rescatada en Huaquechula, Puebla. Foto: N+

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