Rescatan a Mujer Víctima de Secuestro en Huaquechula, Puebla; Hay Cinco Detenidos

Una mujer que fue secuestrada en el Pueblo Mágico de Atlixco, fue rescatada por las autoridades en el municipio poblano de Huaquechula, durante el operativo también fueron detenidos sus cinco presuntos captores.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), rescató de manera ilesa a la fémina y detuvo a Javier ‘N’, José Carlos ‘N’, Marco Edu ‘N’, Andrés ‘N’ y Eduardo ‘N’, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado.

Los hechos se registraron el 20 de agosto de 2026 en el municipio de Atlixco, donde sujetos armados a bordo de una camioneta ingresaron al negocio de la denunciante, agredieron físicamente a los trabajadores y privaron de la libertad a la víctima.

Posteriormente, los captores se comunicaron vía telefónica haciéndose pasar por integrantes de un grupo del crimen organizado, exigiendo la entrega de tres millones de pesos a cambio de su liberación.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión (FEISE), rescató de manera ilesa a una mujer y detuvo a Javier N., José Carlos N., Marco Edu N., Andrés N. y Eduardo N., por su probable responsabilidad… pic.twitter.com/34cCYZyVOM — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 25, 2026

Tras interponer la denuncia correspondiente ante la FGE Puebla, personal especializado en manejo de crisis y negociación asesoró a la familia, logrando pactar una entrega de 150 mil pesos en efectivo.

Con la información técnica y de inteligencia obtenida, agentes de la FEISE desplegaron un operativo táctico en las inmediaciones del municipio de Huaquechula durante el momento del cobro del rescate, logrando la liberación inmediata de la víctima y la detención de los cinco probables responsables.

En la intervención operativa, la autoridad ministerial aseguró los 150 mil pesos en efectivo producto del rescate, un arma de fuego larga calibre 5.56 mm con 21 cartuchos útiles, un arma de fuego corta calibre .45 mm con cuatro cartuchos, dos camionetas y seis teléfonos celulares presuntamente utilizados para las llamadas extorsivas.

A la víctima se le brindó atención médica y psicológica integral para salvaguardar su bienestar físico y emocional, en tanto que los cinco detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Agente del Ministerio Público para determinar su situación jurídica en el término constitucional correspondiente.

Con información de N+

GMAZ