Roban Dos Tractocamiones y Secuestran a sus Conductores en Autopista de Puebla

Este martes 11 de agosto de 2026 se dio a conocer la sentencia de 50 años de prisión contra Juan 'N' por robar dos tractocamiones y secuestrar a sus conductores en la autopista Amozoc-Perote.

De acuerdo con las autoridades, el hoy sentenciado junto con otras personas interceptaron las unidades de carga a la altura del municipio de Amozoc y privaron de la libertad a sus operadores.

Roban dos tractocamiones y secuestran a sus conductores en autopista Amozoc-Perote

En diciembre de 2023, el ahora sentenciado, junto con otras personas, interceptó a dos operadores de tractocamiones sobre la autopista Amozoc-Perote, en el municipio poblano de Amozoc.

Con uso de violencia física y amenazas, Juan ‘N’ privó de la libertad a los conductores con el propósito de apoderarse de las unidades de carga; no obstante, el sujeto fue detenido por elementos de la Guardia Nacional.

En uno de los casos, la víctima fue sometida, lesionada con un objeto punzocortante y amarrada dentro del camarote del tractocamión; mientras que el segundo operador, también fue inmovilizado y amenazado para facilitar el robo de su vehículo.

La #FGR, a través de #FECOR en @FGR_Pue, obtuvo sentencia de 50 años de prisión contra Juan “N”, por su responsabilidad penal en los delitos de privación ilegal de la libertad, en la modalidad de secuestro exprés agravado, y robo de vehículo agravado, en grado de tentativa, en… pic.twitter.com/RmDR8j0MWz — FGR México (@FGRMexico) August 11, 2026

Sentencian a Juan ‘N’ por robo de autotransporte y secuestro de conductores en autopista Amozoc-Perote

Por su responsabilidad penal en los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro exprés agravado, y robo de vehículo agravado en grado de tentativa en contra de operadores del servicio de autotransporte federal de carga, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria en contra de Juan ‘N’.

Lo anterior, luego de que el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Puebla, presentara, durante el juicio oral, las pruebas necesarias para obtener la pena de 50 años de prisión, así como multa de 414 mil 960 pesos.

Con información de N+

GMAZ