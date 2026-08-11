Seguridad

Roban Dos Tractocamiones y Secuestran a sus Conductores en Autopista de Puebla

Juan 'N' junto con otros cómplices interceptaron las unidades de carga sobre la autopista Amozoc-Perote y privaron de la libertad a los operadores.

Sentenciado Juan N Robo Dos Tractocamiones Secuestro Conductores Carretera Amozoc Perote PueblaRoban Dos Tractocamiones y Secuestran a sus Conductores en Autopista Amozoc-Perote. Foto: N+

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Juan 'N' recibe 50 años de cárcel por secuestro y robo de tractocamiones en Amozoc. La Guardia Nacional detuvo al culpable. Lee más sobre este caso.

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