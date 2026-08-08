Seguridad

Dos Hombres y Una Mujer Secuestraron y Mataron a una Persona en Cuetzalan, Puebla

Los sujetos privaron de la libertad a su víctima en la comunidad de Santiago Yancuitlalpan y exigieron seis millones de pesos por su rescate.

Sentenciados Tres Sujetos Secuestro Homicidio Persona Santiago Yancuitlalpan Cuetzalan PueblaSentencian a Tres Sujetos por Secuestrar y Matar a una Persona en Cuetzalan, Puebla. Foto: N+

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Condenan a 80 años de prisión a dos hombres y una mujer por secuestrar y matar a una persona en Cuetzalan, Puebla. La víctima fue encontrada sin vida tras exigir 6 millones de pesos por su rescate.

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Dos Hombres y Una Mujer Secuestraron y Mataron a una Persona en Cuetzalan, Puebla