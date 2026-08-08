Dos Hombres y Una Mujer Secuestraron y Mataron a una Persona en Cuetzalan, Puebla

Este sábado 8 de agosto de 2026 se dieron a conocer las sentencias de 80 años de prisión contra dos hombres y una mujer por el delito de secuestro en el municipio poblano de Cuetzalan.

José Miguel ‘N’, José Higinio ‘N’ y Laura ‘N’ privaron de la libertad a su víctima en la comunidad de Santiago Yancuitlalpan, exigiendo seis millones de pesos por su rescate, apareciendo sin vida diez días después.

Secuestran a persona y le quitan la vida en Cuetzalan, Puebla

De acuerdo con la investigación, el 9 de febrero de 2023, aproximadamente a las 19:30 horas, la víctima se encontraba en su domicilio acompañada de familiares cuando seis personas, vestidas con uniformes similares a los militares, ingresaron al inmueble, la sometieron y posteriormente la privaron de la libertad.

Ese mismo día, los responsables se comunicaron con uno de sus familiares para exigir seis millones de pesos a cambio de su liberación. Las negociaciones no llegaron a un acuerdo y el 19 de febrero fue localizado el cuerpo de la víctima.

A partir de las diligencias desarrolladas por la Fiscalía se obtuvieron órdenes de aprehensión contra quienes posteriormente fueron llevados ante la autoridad judicial y ahora recibieron sentencia condenatoria.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra José Miguel N., José Higinio N. y Laura N., por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en Santiago Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del… pic.twitter.com/PII9lf7TUP — FGE Puebla (@FiscaliaPuebla) August 8, 2026

Sentencian a tres sujetos por secuestro en Cuetzalan, Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) obtuvo sentencia condenatoria de 80 años de prisión contra José Miguel ‘N’, José Higinio ‘N’ y Laura ‘N’, por su responsabilidad en el delito de secuestro agravado, cometido en Santiago Yancuitlalpan, municipio de Cuetzalan del Progreso.

El pasado 6 de agosto el Tribunal dictó fallo condenatorio e impuso a los sentenciados una pena de 80 años de prisión, además de una multa por un millón 244 mil 880 pesos, la reparación del daño moral y material y la suspensión de sus derechos civiles y políticos.

Con información de N+

GMAZ