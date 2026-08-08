Tres Turistas Colombianas Mueren en Accidente de Helicóptero en Río de Janeiro, Brasil

Tres turistas colombianas, integrantes de una misma familia, presuntamente murieron este sábado en un accidente de helicóptero ocurrido en Río de Janeiro, Brasil. La identificación formal de los cuerpos todavía está pendiente, informó a EFE la cónsul general de Colombia en la ciudad, Diana Páez.

Las víctimas fueron identificadas de manera preliminar como Lida Rocío Cubillos, la abuela; Wendy Manrique Cubillos, una de sus hijas, y Sofía Murillo Manrique, una menor de edad y nieta de Lida.

De acuerdo con la cónsul, las tres mujeres habían viajado a Río de Janeiro junto con otros tres familiares para celebrar los 15 años de una de las jóvenes. El grupo tenía previsto realizar un paseo en helicóptero y los otros integrantes de la familia realizarían el mismo recorrido después.

Cuerpos fueron trasladados al instituto forense

El helicóptero se desplomó en una zona boscosa de difícil acceso, cerca de Vista Chinesa, uno de los miradores turísticos de Río de Janeiro, con vistas hacia la ciudad y el mar.

Las condiciones del lugar complicaron las labores de rescate. Además, Páez señaló que dos de los cuerpos quedaron "totalmente incinerados", lo que dificulta que los forenses puedan realizar una identificación rápida.

La Policía Civil de Río de Janeiro informó que los cuerpos ya fueron trasladados al instituto forense, donde serán sometidos a una pericia de identificación. Los resultados serán comparados con los datos correspondientes al registro del vuelo.

Investigan las causas del accidente

El helicóptero pertenecía a una empresa dedicada a realizar vuelos panorámicos para turistas. Tras el impacto se produjo un incendio en la zona, por lo que militares especializados en el combate de incendios fueron enviados al lugar.

Las autoridades también esperan el informe del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos, organismo que deberá establecer las posibles causas de la caída.

Ante el accidente, el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavaliere, pidió a la Agencia Nacional de Aviación Civil que intensifique la fiscalización de los vuelos en helicóptero, debido al aumento de este tipo de recorridos turísticos. También expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas.