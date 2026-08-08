Internacional

Tres Turistas Colombianas Mueren en Accidente de Helicóptero en Río de Janeiro, Brasil

Las víctimas, integrantes de una misma familia, viajaron a Brasil para celebrar los 15 años de una de ellas. La identificación de los cuerpos aún está en proceso.

Bomberos trabajan en el lugar del accidente. Foto: EFEBomberos trabajan en el lugar del accidente. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+