Internacional

Muere De un Infarto El Periodista Pablo Víctor Balario Durante Estreno De Su Programa

El comunicador argentino falleció durante la primera transmisión de Comadreja TV, un proyecto de streaming que había creado junto con otros colaboradores en Sierra de la Ventana.

Balario en el estreno de su proyecto de streaming. Foto: Captura de pantalla Youtube La Comadreja TVBalario en el estreno de su proyecto de streaming. Foto: Captura de pantalla Youtube La Comadreja TV

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