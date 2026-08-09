Muere De un Infarto El Periodista Pablo Víctor Balario Durante Estreno De Su Programa

El lunes 3 de agosto, Pablo Víctor Balario estaba frente a las cámaras para cumplir uno de los proyectos profesionales en los que había trabajado durante meses: el estreno de Comadreja TV, un nuevo canal de streaming en Sierra de la Ventana, Argentina. Tenía 49 años y aquella noche debía marcar el comienzo de una nueva etapa para el periodista y locutor.

La transmisión había comenzado alrededor de las 20:30 horas. Durante el programa, Balario conversaba con sus compañeros cuando, después de aproximadamente una hora y media, se descompensó frente a las cámaras. Fue trasladado de urgencia al Hospital Menor Dr. Emilio Aldaya, pero los médicos no pudieron reanimarlo. Murió a causa de un infarto agudo de miocardio, según reportaron medios argentinos.

¿Quién era Pablo Víctor Balario?

Balario tenía 49 años y había construido una trayectoria ligada a los medios de comunicación en la comarca serrana del sudoeste bonaerense. Trabajó como periodista y locutor, además de participar como conductor en festivales, celebraciones populares y otros acontecimientos de la región.

Su relación con los medios no era su única actividad. También tenía una faceta vinculada con la música y participaba como cantante y tecladista en presentaciones de la zona.

El proyecto que estrenó el día de su muerte, Comadreja TV, representaba una nueva etapa profesional. El canal había sido pensado para ofrecer contenidos locales y regionales, con espacios de entrevistas, información y entretenimiento. Balario había trabajado junto con otros colaboradores para ponerlo en marcha y la primera emisión debía ser el inicio de ese proyecto.

Según medios de su país, Balario ya había sufrido un infarto cuando todavía vivía en Buenos Aires. Después de aquel episodio decidió mudarse a Villa Ventana y posteriormente se estableció en Sierra de la Ventana, donde continuó con sus actividades profesionales y comunitarias.

Su muerte ocurrió así en el mismo escenario donde comenzaba una nueva etapa de su carrera. La primera transmisión de Comadreja TV, que debía representar el lanzamiento de un proyecto en el que había trabajado durante meses, terminó marcada por la emergencia médica que le quitó la vida a los 49 años.