Futbol

Lionel Messi Llega a Argentina Para Despedir a su Fallecido Padre

El capitán de la Selección Argentina viajó desde Florida, en Estados Unidos, hasta Rosario para despedir a Jorge Messi, quien murió este sábado a los 68 años.

Messi llegando al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Foto: AFPMessi llegando al Aeropuerto Internacional Islas Malvinas. Foto: AFP

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