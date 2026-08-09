Lionel Messi Llega a Argentina Para Despedir a su Fallecido Padre

Lionel Messi ya está en Argentina, a donde llegó procedente de Miami para despedir a su padre, Jorge Messi, quien murió este sábado a los 68 años en Rosario. El futbolista viajó en un vuelo privado hacia su ciudad natal, donde se reunirá con su familia antes de la ceremonia de despedida, que será de carácter íntimo.

El astro tocó tierra con un avión privado hacia las 20.40 hora local (23.40 GMT) en el aeropuerto de Rosario, tras despegar desde Fort Lauderdale, en el estado de Florida, Estados Unidos, donde reside.

En medio de un operativo de seguridad, una camioneta trasladó a Lionel hacia la propiedad familiar ubicada en un barrio exclusivo de la misma urbe.

Messi se reencuentra este sábado con su madre, Celia Cuccittini, y sus hermanos Rodrigo, Matías y María Sol, quienes debieron afrontar la noticia de que su padre Jorge, de 68 años, murió a las 02:00 hora local (05.00 GMT) del sábado en el sanatorio Centro ubicado en la ciudad santafesina.

La familia Messi despedirá a Jorge este domingo en el cementerio El Prado, un predio privado ubicado en las afueras de Rosario, en un funeral que según medios locales será íntimo y reservado para unos pocos allegados.

Jorge Messi falleció durante la madrugada de este sábado en el Sanatorio Centro de Rosario. La institución informó que el deceso ocurrió alrededor de las 02:00 horas locales, aunque decidió no revelar detalles sobre las circunstancias médicas de su muerte debido a la privacidad de la familia.

La muerte de Jorge Messi ocurrió después de varias semanas en las que su estado de salud había generado preocupación. Lionel había reconocido durante el Mundial de 2026 que atravesaba un momento complicado por cuestiones personales, mientras que posteriormente trascendió que la situación de su padre era uno de los motivos que afectaban al futbolista.

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El hombre que acompañó los primeros pasos de Messi

Jorge Messi fue una de las figuras más importantes en la formación de Lionel como futbolista. Desde que era niño, estuvo cerca de sus entrenamientos en Rosario y acompañó sus primeros pasos en las categorías inferiores de Newell's Old Boys, antes de que la familia tomara la decisión de trasladarse a España cuando Lionel tenía 13 años.

El viaje a Barcelona marcó el inicio de una nueva etapa para el joven futbolista. Jorge permaneció cerca de su hijo durante aquel proceso de adaptación y, con el paso de los años, asumió también el papel de representante de Lionel, con quien participó en las negociaciones que marcaron su carrera profesional.

Antes de dedicarse de lleno a la trayectoria de su hijo, Jorge había trabajado como técnico químico y en una empresa siderúrgica. Sin embargo, el crecimiento de Lionel en el futbol hizo que su participación en la carrera del argentino se volviera cada vez más importante.

La relación entre ambos también se mantuvo estrechamente vinculada con el futbol. Messi ha contado que su padre era una persona muy crítica con su desempeño y que después de los partidos solían analizar juntos su actuación. En una entrevista concedida en 2022 a DirecTV Sports, el futbolista reconoció la importancia que tuvo Jorge para impulsarlo a buscar siempre una mejor versión de sí mismo.