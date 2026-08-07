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¿México Sub 20 vs Canadá Pasa Gratis por TV Abierta? Semifinal Hoy del Premundial de Concacaf

Para que no te pierdas el partido, consulta dónde ver la Semifinal México vs Canadá en vivo del Premundial de Concacaf Sub 20 2026

Conoce si la Semifinal México vs Canadá Sub 20 Pasa Gratis por TV AbiertaMéxico Sub 20 llega invicto a las Semifinales del Premundial de Concacaf. Foto: Cuartoscuro
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