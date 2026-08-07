¿México Sub 20 vs Canadá Pasa Gratis por TV Abierta? Semifinal Hoy del Premundial de Concacaf

La Selección Mexicana buscará el pase a la Final del Premundial de Concacaf, y si aún no sabes dónde ver el partido de México Sub 20 vs Canadá, acá en N+ te decimos si la Semifinal pasará gratis por un canal de TV abierta.

El combinado azteca ya cumplió el primer objetivo del campeonato, pues al clasificarse a las Semifinales amarró su boleto al Mundial Sub 20, que se jugará en Azerbaiyán y Uzbekistán, y ahora va por el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, que conseguiría en caso de ser campeón.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. FMF Presume Éxito del Mundial 2026: Revela Cifras Récord de Asistencia y Audiencia

¿A qué hora es el partido de México Sub 20 vs Canadá?

El partido de la Selección Mexicana en las Semifinales del Premundial Sub 20 se jugará este viernes 7 de agosto de 2026 a las 20:00 horas, es decir a las 8 de la noche del centro de México, y se disputará en el Estadio Banorte en CDMX.

El ganador de este partido se clasificará a la Final del Campeonato Concacaf Sub 20, instancia en la que se enfrentará al vencedor del juego entre Costa Rica y Estados Unidos, para buscar el boleto a los Juegos Olímpicos 2028.

¿Pasa gratis el México vs Canadá Sub 20?

Hay malas noticias para los aficionados que se preguntan si el partido de la Selección Mexicana va por TV abierta en nuestro país, ya que no habrá transmisión sin costo en México de este juego del Premundial de Concacaf Sub 20.

Sin embargo, aquellos aficionados que viven en la CDMX pueden solicitar boletos gratuitos para verlo en vivo en el Estadio Banorte y en una nota previa ya te explicamos cómo pedir tus accesos para el juego.

¿Dónde ver el México Sub 20 vs Canadá 2026?

Pese a que la transmisión de las Semifinales del Premundial Sub 20 de Concacaf no es gratuita, no tienes nada de qué preocuparte, pues en N+ te traeremos el Liveblog del partido en vivo.

En nuestro minuto a minuto podrás seguir el partido México vs Canadá online gratis, con las mejores jugadas del enfrentamiento para que puedas consultar cómo va el marcador y quién ganó el juego del Premundial y Preolímpico de Concacaf Sub 20.

PPP