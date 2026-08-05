Deportes

México Jugará por Medalla de Oro en Futbol Centroamericanos 2026: Fecha y Hora del Partido

Con dos tantos de Joaquín Moxica, la Selección Mexicana goleó a Panamá en semifinales y avanzó al partido por la medalla áurea en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Joaquín Moxica fue el mejor hombre de México en el partido ante Panamá en la semifinal de CentroamericanosJoaquín Moxica fue el mejor hombre de México en el partido ante Panamá en la semifinal de Centroamericanos. Foto: Selecciones Nacionales Menores

Destacado

¡México va por el oro en futbol! Tras golear a Panamá con dos goles de Joaquín Moxica, la selección busca el título en los Juegos Centroamericanos. Descubre cuándo será el partido decisivo.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+