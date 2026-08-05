México Jugará por Medalla de Oro en Futbol Centroamericanos 2026: Fecha y Hora del Partido

Este miércoles 5 de agosto la Selección Mexicana de futbol hizo válidos los pronósticos y ganó el partido de semifinales ante Panamá en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 que se llevan a cabo en Santo Domingo. Con la goleada por 4-0, los Tricolores aseguraron medalla de plata pero ellos quieren la de oro.

La figura del partido fue Joaquín Moxica, quien marcó dos tantos ante los panameños. Con los goles en este duelo, el canterano de los Rayados llegó a 3 anotaciones en los Centroamericanos.

Moxica marcó el 2-0 y el 3-0 (a los 17 y 32 minutos de juego), pero antes Gael García hizo el 1-0 a los 8 minutos. Ya en la segunda parte, al 92', Octavio Vázquez consiguió el 4-0 defnitivo.

Joaquín Moxica, nacido hace 20 años en Monterrey, pasó por todas las categorías menores de los Rayados desde que llegó a la Sub-16. Y fue en el Torneo Apertura 2023 cuando debutó en Primera División, cuando los regios enfrentaron al Pachuca.

Como no entró en los planes del entrenador Matías Almeyda, fue cedido en calidad de préstamo a los Potros del Atlante para el Apertura 2026, que a su vez le dio oportunidad de disputar los Juegos Centroamericanos con el combinado mexicano.

¿Cuándo y contra quién jugará México por el oro en futbol de Juegos Centroamericanos?

Luego de superar a Panamá en la semifinal, la Selección Mexicana está lista para ir en busca de la medalla de oro. El partido para definir al campeón de futbol varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 7 de agosto a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

México está a la espera de su próximo rival, que será el que resulte vencedor del duelo entre Colombia y Venezuela, que se juega más tarde este miércoles 5 de agosto. Y desde luego que será un partido aún más complicado que el de semifinales.

Con información de N+