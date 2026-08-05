¿Chivas vs LAFC Va por TV Gratis? A Qué Hora Juega y Dónde Ver Hoy Partido de Leagues Cup 2026

Chivas comienza su andar en la Leagues Cup 2026, torneo que enfrenta a los 18 equipos de la Liga MX contra los 18 mejores clasificados de la MLS y que otorga boletos a la Copa de Campeones de Concacaf 2027. El 'Rebaño Sagrado' arranca como visitante ante uno de los mejores equipos de la liga estadounidense, pues tendrá que visitar el BMO Stadium de Los Ángeles, California, en la primera jornada del certamen.

El conjunto rojiblanco no ha tenido el mejor arranque de torneo en el Apertura 2026. El equipo dirigido por Gabriel Milito comenzó el torneo con una derrota, un empate y un triunfo, por lo que suma 4 puntos de 9 posibles, llegando al parón por la Leagues Cup en el decimosegundo lugar de la tabla en la Liga MX

Su rival, el LAFC, actualmente se encuentra en el segundo puesto de la Conferencia Oeste en la MLS con 34 puntos luego de 19 partidos jugados.

¿A qué hora comienza el partido de LAFC vs Chivas hoy en la Leagues Cup 2026?

El partido LAFC vs Chivas se jugará este miércoles 5 de agosto de 2026 a las 20:30 horas, es decir a las 8:30 de la noche del centro de México.

Cabe recordar que bajo el actual formato de la Leagues Cup no puede haber empates, por lo que si el marcador se encuentra igualado al finalizar el tiempo regular (90 minutos), el juego se definirá en penales. En caso de que el juego se vaya a penales, el ganador desde el manchón se llevará dos puntos, mientras que el derrotado sumará solamente uno.

¿Pasa gratis el partido LAFC vs Chivas de la Leagues Cup 2026?

El partido LAFC vs Chivas desafortunadamente no pasará por televisón abierta en México, pues únicamente se podrá ver por streaming. Sin embargo, en N+ te llevamos el minuto a minuto online gratis, para que puedas consultar cómo va el marcador, los goles y quién ganó el juego el partido.

DB