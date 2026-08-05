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¿Chivas vs LAFC Va por TV Gratis? A Qué Hora Juega y Dónde Ver Hoy Partido de Leagues Cup 2026

Chivas debuta en la Leagues Cup 2026 ante el equipo del LAFC; el partido se jugará en la casa del equipo angelino en territorio estadounidense

Jugadores de Chivas en un partido de Liga MXFoto: Getty Images
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