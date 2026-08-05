Accidentes

Camión se Queda Sin Frenos, Causa Choque Múltiple y Deja Cinco Heridos en Monterrey

Un camión de una empresa repartidora se quedó sin frenos y chocó contra diversos vehículos en la colonia Santa María

Choque múltiple en MonterreyEl accidente se registró en la conexión del Boulevard Rogelio Cantú con el Puente Atirantado. Foto: N+

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Un camión repartidor sin frenos causa caos en Monterrey, chocando con varios vehículos y dejando cinco heridos en la colonia Santa María.

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