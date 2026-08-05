Camión se Queda Sin Frenos, Causa Choque Múltiple y Deja Cinco Heridos en Monterrey

La tarde de este miércoles 5 de agosto, un camión de una empresa repartidora de agua purificada que se quedó sin frenos originó un choque múltiple en la colonia Santa María del municipio de Monterrey, Nuevo León, dejando como saldo al menos cinco heridos.

El percance se registró en la conexión del Boulevard Rogelio Cantú con el viaducto de la Unidad o Puente Atirantado, en la circulación hacia el municipio de San Pedro Garza García, a la altura de Aarón Sáenz. Según los afectados, la unidad pesada tuvo la falla mecánica que llevó al fuerte impacto contra los vehículos particulares.

Lo que pasa es que estábamos esperando la luz verde allí en la bajadita el camión se quedó sin frenos y nos golpeó aquí. Somos tres personas, uno ya fue trasladado al hospital y el otro aquí esta

Relató Roberto Hernández, una de las víctimas del choque múltiple en la conexión del Boulevard Rogelio Cantú. Tras el reporte del sitio, llegó personal de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja para atender a las cinco personas que resultaron heridas.

Choque múltiple afecta tráfico en la zona

Tras reportarse el choque múltiple, personal de tránsito abanderó el área mientras los paramédicos realizaban la atención prehospitalaria. El accidente ocasionó un incremento en el tráfico vial de la zona con dirección al municipio de San Pedro Garza García.

Cabe destacar que, a principios de este año, el conductor de otro camión de transporte de personal también sufrió una situación similar en el Boulevard Rogelio Cantú y Aarón Sáenz, salió del camino y terminó herido luego de introducirse dentro de una zona baldía. Este escenario se ha convertido un punto frecuente de este tipo de hechos viales.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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