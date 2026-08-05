Mujer Arrastrada por Auto y Conductor Presentan Denuncia tras Supuesto Choque en Monterrey

Luego de que se se viralizara un video donde se observa como un conductor arrastró a una mujer por la avenida Fidel Velázquez, en Monterrey, la Fiscalía de Nuevo León anunció que ya fueron presentadas dos denuncias por parte de ambas personas, el acusado y la presunta víctima.

Fue la mañana de este miércoles 5 de agosto cuando el fiscal, Javier Flores Saldívar, informó que se encuentra bajo investigación este caso en el que una mujer denunció ser víctima de un accidente vehicular y posteriormente de una agresión por parte de un conductor.

Tras este hecho, la persona acusada también presentó una denuncia, en la cual afirmó que la supuesta víctima lo agredió, por lo que posteriormente huyó del sitio. En esta versión, el acusado señaló que la mujer se colgó de la puerta de su auto cuando el intentó alejarse de ella, provocando que fuera arrastrada durante un par de metros.

Fiscalía analizará video donde conductor arrastró a una mujer en Monterrey

El fiscal mencionó que ya se encuentran analizando ambas versiones para deslindar las responsabilidades correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas, por lo que se espera que sea en las próximas horas que se revelen más detalles sobre este caso.

Javier Saldívar informó que ya se cuenta con el video difundido a través de redes sociales, mismo que será agregado a la carpeta de investigación. Se espera que durante los próximos días cuando se lleve a cabo una audiencia con las dos partes para que un juez de control determine las medidas que se tomarán.