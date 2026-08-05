Accidentes

Mujer Arrastrada por Auto y Conductor Presentan Denuncia tras Supuesto Choque en Monterrey

Ambas partes presentaron denuncias tras el video donde un conductor arrastró a una mujer en la avenida Fidel Velázquez

Mujer arrastrada por autoAutoridades ya investigan el caso de una mujer arrastrada por un auto. Foto: N+

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Conductor y mujer presentan denuncias tras incidente en Monterrey. Fiscalía analiza video viral para esclarecer lo ocurrido en la avenida Fidel Velázquez.

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