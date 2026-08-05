Ruta 5 se Queda Sin Frenos y Choca Contra Dos Camionetas en Fomerrey 45 en Monterrey, NL

El conductor de un camión de la Ruta 5 Estanzuela, terminó impactando dos camionetas que se encontraban estacionadas sobre una calle inclinada luego de que presuntamente la unidad que tripulaba presentara una supuesta falla mecánica. Los hechos fueron reportados este martes 4 de agosto en calles de la colonia Fomerrey 45, en Monterrey.

Fue en el cruce de las calles Paseo del Pedregal y Paseo de la Villa donde esta unidad del transporte público presuntamente presentó una falla en el sistema de los frenos, provocando que el camión se impactara contra dos camionetas. La lluvia también sería un factor en este accidente, ya que esta vialidad se encuentra resbalosa por el escurrimiento del agua.

Al lugar de inmediato hicieron presencia rescatistas de Protección Civil de Monterrey, quienes comenzaron con las labores necesarias para desalojar este punto ante el riesgo que se corría. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Investigan choque de ruta urbana con dos camionetas en colonia Fomerrey 45

Se espera que sea durante las próximas horas que a este lugar llegue una grúa para retirar los vehículos siniestrados ante este percance. Rescatistas señalaron que la calle continuará cerrada mientras se llevan a cabo las labores necesarias, por lo que pidieron a vecinos de este sector tomar rutas alternas para llegar a sus destinos.

Los elementos de tránsito ya se encuentran analizando como sucedieron los hechos para deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que la unidad del transporte público sea supervisada para detectar esta presunta falla. Rescatistas pidieron a la población manejar con precaución en calles inclinadas para evitar este tipo de percances.