Accidentes

Ruta 5 se Queda Sin Frenos y Choca Contra Dos Camionetas en Fomerrey 45 en Monterrey, NL

El percance de la Ruta 5 ocurrió luego de que presentara una presunta falla mecánica cuando circualaba sobre la calle Paseo del Pedregal

Choque camiónEl camión presuntamente tuvo una falla mecánica, por lo que impactó dos camionetas. Foto: N+

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Accidente en Fomerrey 45: Ruta 5 se estrella contra camionetas por falla mecánica. Protección Civil ya en el lugar.

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