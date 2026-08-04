Accidentes

Motociclista es Arrastrado por Transporte de Personal en Juárez, Nuevo León

El motociclista fue arrastrado por más de 20 de metros sobre la avenida Los Cantaros

Choque motocicleta y camiónEl transporte de personal arrastró la motocicleta por más de 20 metros. Foto: N+

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Motociclista arrollado en Juárez: el joven fue arrastrado por un transporte de personal. A pesar de las heridas, rechazó ser trasladado al hospital.

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