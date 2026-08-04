Motociclista es Arrastrado por Transporte de Personal en Juárez, Nuevo León

Un joven motociclista fue arrollado y arrastrado por un camión de personal cuando circulaban sobre la avenida Los Cantaros, en la colonia del mismo nombre, en el municipio de Juárez, Nuevo León. Los hechos ocurrieron la mañana de este martes 4 de julio.

El motociclista, identificado como Christofer, explicó que el accidente ocurrió cuando intentó rebasar un transporte de personal, sin darse cuenta de que la unidad daría vuelta, provocando que se impactara contra el camión. Tras el choque, la motocicleta quedó atrapada debajo del vehículo, generando que fuera arrastrada junto con el joven por al menos 20 metros.

Al percatarse de la situación, el chofer del transporte detuvo su marcha y bajó del vehículo para brindarle ayuda en lo que llegaban a este punto paramédicos y rescatistas. Minutos más tarde, autoridades señalaron que el joven presentaban diversas heridas y raspones en sus extremidades y en la cara.

Investigan accidente entre transporte de personal y motocicleta en Juárez

Minutos más tarde, a este lugar hicieron presencia unidades de Tránsito de Juárez, quienes comenzaron con las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades. La motocicleta del joven quedó atrapada del camión, por lo que fue necesario pedir el apoyo de una grúa para retirar los vehículos siniestrados.

A pesa de las heridas que presentaba el motociclista, autoridades señalaron que no quiso ser trasladado a un hospital cercano para ser valorado por especialistas. Hasta el momento no se ha informado si el chofer del transporte público quedó retenido, por lo que se espera que sea en las próximas que se revelen más detalles.