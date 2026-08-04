Accidentes

Hombre Atropellado en Libramiento Noroeste en García, Nuevo León

Se presume que el hombre iba recogiendo latas sobre el camellón central cuando fue arrollado por la unidad pesado

Muere hombre atropellado en Libramiento Noroeste en García, Nuevo LeónAutoridades acordonaron la zona donde quedó el hombre atropellado en el Libramiento Noroeste. Foto: N+

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Accidente en García: hombre arrollado por transporte pesado en Libramiento Noroeste. Protección Civil y Cruz Roja confirman el deceso.

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