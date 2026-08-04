Hombre Atropellado en Libramiento Noroeste en García, Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de ser arrollado durante la madrugada del martes 4 de agosto en el Libramiento Noroeste, a la altura de Paraje San José, en el municipio de García, en dirección hacia Santa Catarina, Nuevo León.

Tras el reporte del accidente, personal de Protección Civil de Nuevo León y paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio donde confirmaron el deceso del hombre de aproximadamente 50 años, que hasta el momento no ha sido identificado de manera oficial por parte de las autoridades.

De acuerdo con los primeros informes, la víctima iba caminado recogiendo latas sobre el camellón central del Libramiento Noroeste y un trasporte pesado lo impactó y arrolló, causando su muerte. La zona fue custodiada por elementos de Fuerza Civil mientras agentes ministeriales iniciaban las indagatorias.

Mujer queda herida en choque entre taxi de aplicación y ministeriales

Otro accidente registrado durante la madrugada del martes 4 de agosto fue el del choque entre un taxi de aplicación y agentes ministeriales en la avenida Gonzalitos de la ciudad de Monterrey, donde una mujer resultó lesionada. El percance se dio a la altura de la calle Pico de Orizaba en la colonia Los Urdiales, justo cuando estaban por llegar los investigadores a sus instalaciones.

Tras el reporte, llegaron al sitio elementos de la Policía de Monterrey para abanderar la zona. Aparentemente el vehículo de aplicación invadió carril y fue impactado por una camioneta suburban. Paramédicos de Protección Civil atendieron a la mujer que viajaba como pasajera en el taxi quien fue trasladada al hospital del IMSS No.21 por la unidad Cruz Roja.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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