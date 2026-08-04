Unidad Extintora de Bomberos Quedó Parcialmente Hundida Dentro de un Socavón en Hermosillo

Una unidad extintora del Departamento de Bomberos tuvo que ser retirada con una grúa al quedar parcialmente hundida en un socavón, mientras acudía a atender una fuga de gas en un domicilio.



El incidente ocurrió en el cruce de las calles Lauro Gálvez y José Manuel Valencia, de la colonia Palo Verde, sin que se registraran personas lesionadas.



El maquinista Jesús Eduardo Ripalda explicó que hizo un alto en la vialidad y, en ese momento, la parte trasera del lado derecho cedió al hundirse el pavimento.

Fue necesario vaciar el tanque de agua de la unidad

Debido al peso del vehículo, fue necesario vaciar el tanque de agua para reducir la carga y facilitar las maniobras de extracción, aunque el equipo permaneció dentro de la máquina.

"Al momento de venir a atender un llamado de una fuga de gas en un domicilio hicimos alto aquí en lo que es Lauro Gálvez y José Manuel Valencia, hicimos alto y la unidad se fue completamente de lado, del lado izquierdo (derecho) trasero, se hundió".

La unidad fue enviada a revisión mecánica aunque de manera preliminar no se detectaron daños

Tras ser retirada, la unidad fue enviada a la Estación 1 para una revisión mecánica preventiva.



De acuerdo con el bombero, de manera preliminar no se detectaron daños en el vehículo y todos los tripulantes resultaron ilesos, ya que portaban el cinturón de seguridad al momento del incidente.