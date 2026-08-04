Accidentes

Unidad Extintora de Bomberos Quedó Parcialmente Hundida Dentro de un Socavón en Hermosillo

Cuando acudían a atender un reporte de fuga de gas, una unidad del departamento de Bomberos quedó parcialmente hundida dentro de un socavón en la colonia Palo Verde de Hermosillo, Sonora.

Unidad Extintora de Bomberos Quedó Parcialmente Hundida Dentro de un Socavón en HermosilloUnidad Extintora de Bomberos Quedó Parcialmente Hundida Dentro de un Socavón en Hermosillo. Foto: N+

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En Hermosillo, una unidad de bomberos se hundió parcialmente en un socavón al responder a una emergencia de gas. Sin heridos, pero con maniobras complicadas para su rescate.

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