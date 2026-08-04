Homicidios

Hallan Restos Humanos Enterrados en Casa de la Colonia Ampliación Rosario en Chihuahua

Durante un cateo en la colonia Ampliación Rosario, la FGE localizó restos humanos enterrados en el patio de una casa. Es el segundo caso en la semana.

Durante cateo, hallan restos humanos enterrados en la colonia Ampliación RosarioDurante cateo, hallan restos humanos enterrados en la colonia Ampliación Rosario. Foto: N+

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La FGE descubre restos humanos en el patio de una vivienda en Chihuahua. Es el segundo hallazgo en la semana. Las investigaciones continúan para identificar a la víctima.

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