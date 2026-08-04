Hallan Restos Humanos Enterrados en Casa de la Colonia Ampliación Rosario en Chihuahua

Un cateo realizado por la Fiscalía General del Estado en un domicilio de la colonia Ampliación Rosario derivó en el hallazgo de restos humanos enterrados en el patio de una vivienda ubicada sobre la calle 56, casi en el cruce con Justiani, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el informe policial, agentes de la Unidad de Personas Desaparecidas y Ausentes acudieron al inmueble como parte de una carpeta de investigación. Al ingresar a la propiedad, detectaron un fuerte olor fétido proveniente del traspatio.

Tras inspeccionar el área, los investigadores localizaron restos humanos que se encontraban inhumados de manera clandestina, por lo que procedieron a asegurar y acordonar el lugar para llevar a cabo las diligencias periciales correspondientes.

Las autoridades informaron que la vivienda se encontraba deshabitada al momento del cateo y que no se realizaron detenciones relacionadas con este hallazgo.

Es el segundo hallazgo de restos humanos en la semana

Personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de los restos, los cuales fueron trasladados al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde serán sometidos a los estudios científicos que permitan establecer la identidad de la víctima.

Este hallazgo representa el segundo caso de una inhumación clandestina localizado durante la presente semana en la capital del estado, en el marco de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía General del Estado.

La Unidad de Personas Desaparecidas y Ausentes mantiene abiertas las indagatorias para identificar a la víctima, determinar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos y dar con los posibles responsables.