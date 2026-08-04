Muere Hombre tras Incendiarse su Camioneta en la Carretera Reynosa-San Fernando

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes en la carretera Reynosa-San Fernando, luego de que sufriera un percance vial y la camioneta donde viajaba se incendiara con él adentro.

Los hechos se precisaron a la altura del Ejido Plan de Alazán y entrada al Parque Eólico El Cortijo, a unos 15 minutos del área urbana de la ciudad de Reynosa.

Conductor se Quedó Atrapado en la Unidad Durante el Incendio

Testigos del lamentable hecho dieron a conocer que intentaron rescatar a esta persona, de la que se desconoce cómo es que terminó entre los arbustos; desafortunadamente, este se quedó atrapado y no logró salir antes de que la unidad motriz explotara.

Autoridades arribaron al sitio para realizar los procedimientos correspondientes para el rescate del cuerpo e investigar cómo ocurrieron los hechos.