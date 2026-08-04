Seguridad

Muere Hombre tras Incendiarse su Camioneta en la Carretera Reynosa-San Fernando

Un hombre perdió la vida la tarde de este martes luego de sufrir un percance vial sobre la carretera Reynosa-San Fernando.

Muere Hombre tras Incendiarse su Camioneta en la Carretera Reynosa-San FernandoMuere Hombre tras Incendiarse su Camioneta en la Carretera Reynosa-San Fernando . Foto: N+

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Un hombre pierde la vida tras un accidente en la carretera Reynosa-San Fernando. Su camioneta se incendió antes de poder ser rescatado.

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