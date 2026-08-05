Accidentes

Muere Niño de 10 Años Ahogado en Estanque de Matamoros, Coahuila

Un niño de 10 años murió ahogado en un estanque en el municipio de Matamoros, Coahuila.

Muere Niño de 10 Años Ahogado en Estanque de Matamoros, CoahuilaUn familiar encontró al menor sin vida en el estanque. Foto: N+

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Un menor murió ahogado mientras pescaba en un estanque en el ejido Hormiguero.

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