Muere Niño de 10 Años Ahogado en Estanque de Matamoros, Coahuila

La tarde de este martes 4 de agosto, un niño de 10 años murió ahogado en un estanque del ejido Hormiguero, en el municipio de Matamoros, Coahuila.

El niño fue identificado como José Juan, quien se encontraba al cuidado de su tía junto con su hermana.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor salió al mediodía a pescar en el estanque. Horas más tarde, un familiar lo encontró flotando en la superficie del agua y lo sacó, pero ya no presentaba signos vitales.

Al lugar acudieron elementos de la Agencia de Investigación Criminal para iniciar las investigaciones correspondientes. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la práctica de la necropsia de ley.

Hallan sin vida a hombre tras ser arrastrado por la corriente del río Bravo en Acuña

El 22 de julio, un hombre perdió la vida tras ser arrastrado por la corriente del río Bravo en la zona de las cortinas, a la altura de la colonia Benito Juárez, en Ciudad Acuña.

De acuerdo con los reportes, la víctima ingresó al agua pese a las advertencias de las personas que la acompañaban sobre el riesgo que representaba la corriente.

Al notar que el hombre tenía dificultades para salir, sus acompañantes intentaron rescatarlo, pero la fuerza del agua lo arrastró hasta la cortina. Tras solicitar apoyo al 911, las autoridades confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.