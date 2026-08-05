Educación

Feria de Regreso a Clases en Veracruz Hoy: Horario y Lugar Donde Venden Útiles con Descuento

En la ciudad de Veracruz se llevará a cabo la Feria de Regreso a Clases 2026. Conoce más detalles sobre este evento.

Feria de Regreso a Clases en Xalapa: Fecha y Lugar del Evento Este 2026Conoce las fechas y la ubicación desde se realizará la Feria de Regreso a Clases 2026. Foto: Google Maps

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La Feria de Regreso a Clases 2026 se celebrará en Veracruz y Xalapa. Estas son las ubicaciones donde habrá útiles con descuento.

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