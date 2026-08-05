Feria de Regreso a Clases en Veracruz Hoy: Horario y Lugar Donde Venden Útiles con Descuento

Con motivo del inicio del próximo ciclo escolar 2026-2027, se dio a conocer que en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana, se realizará la Feria de Regreso a Clases 2026. A continuación, te damos a conocer dónde será y los días en los que se llevará a cabo.

De acuerdo con lo informado en el portal de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), dicha feria se llevará a cabo en la ciudad de Veracruz, en el Parque Coronel Manuel Gutiérrez Zamora, localizado en la colonia Centro de la ciudad.

Dicho parque se encuentra ubicado entre las calles 5 de Mayo e Ignacio López Rayón, y en colindancia con las calles Manuel Doblado, la prolongación Salvador Díaz Mirón y la avenida Independencia, pertenecientes a la colonia anteriormente mencionada.

Asimismo, en la ciudad de Xalapa, capital de la entidad veracruzana, también se informó que se realizará dicha actividad. Se realizará en los bajos del Palacio Municipal de la capital del estado de Veracruz.

Asimismo, se dio a conocer que dicha feria se llevará a cabo desde el viernes 14 hasta el lunes 17 de agosto. Cabe destacar que el Palacio Municipal de la ciudad de Xalapa se encuentra localizado en la calle Juan de la Luz Enríquez, entre Francisco Javier Clavijero y la calle Revolución.

Para mayor referencia, el Palacio Municipal donde se llevará a cabo esta Feria de Regreso a Clases este 2026 se encuentra justo enfrente del conocido Parque Juárez de la ciudad de Xalapa.

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