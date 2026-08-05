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Lluvias Provocan Cierres Viales en Ramos Arizpe, Coahuila

Vialidades fueron cerradas debido a las intensas lluvias registradas en la ciudad de Ramos Arizpe.

Lluvias Provocan Cierres Viales en Ramos ArizpeCalles de Ramos Arizpe fueron cerradas debido a la gran cantidad de agua acumulada. Foto: Facebook Tomas Gutierrez Merino

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Lluvias en Ramos Arizpe provocaron el cierre de vialidades como la carretera Saltillo-Monterrey.

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