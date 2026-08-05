Lluvias Provocan Cierres Viales en Ramos Arizpe, Coahuila

Las fuertes lluvias registradas la tarde del martes 4 de agosto en el municipio de Ramos Arizpe, en la región Sureste de Coahuila, provocaron diversas afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Como consecuencia de la acumulación de agua, varias vialidades fueron cerradas de manera preventiva para proteger a la población y evitar accidentes.

Entre las principales afectaciones destacó el cierre de la carretera Saltillo-Monterrey, debido al alto nivel del agua sobre la carpeta asfáltica, medida implementada para reducir riesgos a los automovilistas que transitaban por la zona.

Ciudadanos llaman a evitar tirar basura para prevenir inundaciones en Saltillo

Ante el pronóstico de una nueva ola de lluvias para los próximos días en Saltillo, ciudadanos solicitaron mayor supervisión en distintos puntos de la ciudad con el fin de prevenir afectaciones.

Asimismo, hicieron un llamado a la población para evitar tirar basura en la vía pública, ya que puede provocar taponamientos en el sistema de drenaje. También recomendaron resguardar a las mascotas durante las precipitaciones.

De igual forma, pidieron a las autoridades reforzar el mantenimiento y la supervisión de las vialidades, debido a los daños que las lluvias pueden ocasionar en el pavimento.