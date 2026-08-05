Clausuran Domo de la UAD Luego de Colapsar por Ráfagas de Viento en La Laguna

Las fuertes ráfagas de viento registradas el 3 de agosto provocaron el colapso del domo ubicado en la explanada de la UAD Campus Torreón, sobre la avenida Juárez. De acuerdo con la institución, la estructura era sometida a trabajos de mantenimiento al momento del incidente.

Tras el derrumbe, la universidad suspendió sus actividades hasta el 10 de agosto para permitir las inspecciones y garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil.

Autoridades citarán a representantes de la institución educativa

La tarde de este martes 4 de agosto fue clausurada la techumbre de la Universidad Autónoma de Durango, Campus Torreón, luego de que colapsar el lunes tras los fuertes vientos que se registraron en la región.

De acuerdo a Claudia González, coordinadora de Protección Civil en La Laguna de Coahuila, la estructura no se podrá retirar hasta que no se realice la inspección y se verifique que no hay riesgo al momento de moverlo.

Así mismo, representantes de la institución educativa fueron citados por autoridades de Protección Civil para presentar la documentación de la obra de la techumbre.

Serán las autoridades estatales las que determinarán las sanciones a aplicar a la universidad, ya que desde el incidente no dieron aviso al 911, lo que evade el protocolo de actuación.