Accidentes

Clausuran Domo de la UAD Luego de Colapsar por Ráfagas de Viento en La Laguna

Autoridades de Protección Civil clausuraron el domo de la UAD luego de que colapsara debido a las ráfagas de viento.

Clausuran Domo de la UAD Luego de Colapsar por Ráfagas de Viento en La LagunaElementos de Protección Civil clausuraron la techumbre que colapsó debido a las ráfagas de viento. Foto: N+

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Autoridades clausuran la techumbre de la UAD campus Torreón y citaron a las autoridades educativas para presentar la documentación de la obra.

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