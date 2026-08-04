Accidentes

Cae Domo de UAD Después de Fuertes Ráfagas de Viento en La Laguna

Fuertes ráfagas de viento derribaron el domo de la explanada de la UAD en la ciudad de Torreón.

Cae Domo de UAD Después de Fuertes Ráfagas de Viento en La LagunaLas ráfagas de viento derribaron el domo de la explanada de la UAD campus Torreón. Foto: N+

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Autoridades se movilizaron a la UAD luego de que colapsara del domo de la explanada debido a los fuertes vientos registrados en Torreón.

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