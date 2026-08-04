Cae Domo de UAD Después de Fuertes Ráfagas de Viento en La Laguna

Durante la tarde de este 3 de agosto del 2026, debido a las fuertes ráfagas de viento que se registraron en Torreón, el domo que se encuentra en la explanada de la UAD campus Torreón, ubicada sobre la avenida Juárez, se vino abajo, generando una rápida movilización de las autoridades y del personal de la institución para asegurar el área.

Se suspenderán las actividades hasta el próximo 10 de agosto

En un comunicado oficial, la directiva del plantel informó que la estructura colapsó mientras se le realizaban labores de mantenimiento, por lo que afortunadamente no hubo personas lesionadas ni se reportaron mayores afectaciones derivadas del incidente.

Asimismo, el comunicado indica que se suspenden las actividades que se tenían programadas durante estos días y que serán reanudadas hasta el próximo 10 de agosto del 2026, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

Las autoridades acordonaron la zona del derrumbe y realizarán la inspección correspondiente para determinar las condiciones de la estructura y llevar a cabo los trabajos necesarios para volver a levantar la techumbre.

Además de este domo, la Dirección de Protección Civil y Bomberos informó que ha atendido 18 reportes de árboles derribados por las fuertes rachas de viento registradas durante la jornada.

Las zonas donde se registró la mayor cantidad de árboles afectados fueron al oriente de la ciudad, principalmente en la colonia Campo Nuevo Zaragoza y colonia Monterreal, donde las cuadrillas continúan realizando labores para retirar los árboles caídos y prevenir nuevos riesgos para la población.