Choque Carambola Deja Seis Personas Lesionadas en Carretera Federal 57 en Coahuila

Un aparatoso choque tipo carambola se registró sobre la carretera federal 57, en el tramo Nava-Allende, dejando como saldo seis personas lesionadas y cuantiosos daños materiales.

De acuerdo con los primeros reportes, en el accidente se vieron involucrados tres vehículos en los que viajaban siete personas.

Tras el impacto, cuerpos de emergencia y diversas corporaciones policiacas acudieron al lugar para brindar auxilio a los afectados y coordinar las labores de atención, además de controlar la circulación vehicular para evitar nuevos percances.

El percance ocurrió frente a un rancho, ubicado en la carretera 57 tramo Allende-Nava, donde participaron tres vehículos: una camioneta con placas del estado de Zacatecas, la cual revolcaba un automóvil con placas de Indiana, ambas unidades iban cargadas de artículos usados.

Dichas unidades chocaron de frente contra una camioneta con placas de Texas. De acuerdo con la información proporcionada por Hugo Martín, director de Protección Civil y Bomberos de Morelos, se trató de un choque frontal que movilizó a corporaciones de emergencia de los municipios de Morelos, Allende y Nava.

Según el funcionario, varias de las personas lesionadas presentaban un estado de salud delicado. Hasta el momento no se ha dado a conocer la identidad de los lesionados ni el estado de salud preciso de cada uno de ellos.

Automovilista provoca accidente al ignorar semáforo en rojo en Piedras Negras

Un accidente automovilístico se registró la mañana de este lunes en el cruce de la avenida Carranza y la calle Tepic, en Piedras Negras, donde se vieron involucrados dos vehículos particulares.

De acuerdo con la conductora de una camioneta, circulaba con la luz verde del semáforo cuando fue impactada en la parte frontal derecha por un vehículo que presuntamente no respetó la luz roja.

La joven señaló que se dirigía a su trabajo al momento del percance. Afortunadamente, ninguno de los conductores sufrió lesiones que requirieran atención médica, por lo que el incidente dejó únicamente daños materiales.