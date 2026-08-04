Accidentes

Choque Carambola Deja Seis Personas Lesionadas en Carretera Federal 57 en Coahuila

Un choque carambola dejó como saldo seis personas lesionadas en la carretera federal 57 en el tramo Nava-Allende.

Choque Carambola Deja Seis Personas Lesionadas en Carretera Federal 57 en CoahuilaSeis personas resultaron lesionadas en un choque carambola en el tramo Nava-Allende. Foto: N+

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Impactante choque en carretera 57, tramo Nava-Allende: seis lesionados y daños materiales. Tres vehículos involucrados. Conoce más detalles.

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