Detienen a Dos Mujeres con Más de Mil Dosis de Droga durante Cateo en Acatzingo, Puebla

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer las sentencias de cuatro años de prisión contra Claudia 'N' y Fabiola 'N' por posesión de droga con fines de comercio en el municipio poblano de Acatzingo.
De acuerdo con las autoridades las dos mujeres fueron detenidas durante el cateo de un local de alimentos ubicado en la carretera federal Puebla-Xalapa quinta sección de la junta auxiliar de Actipan de Morelos.
Detienen a Claudia 'N' y Fabiola 'N' durante cateo de local de alimentos en Acatzingo, Puebla
El Fiscal Federal recibió la carpeta de investigación por declinación de competencia por parte de la Fiscalía de estado, institución que detuvo a las imputadas durante un cateo llevado a cabo en un local de alimentos ubicado en la carretera federal Puebla-Xalapa quinta sección de la localidad de Actipan de Morelos en el municipio de Acatzingo.
En dicho inmueble se se aseguraron 840 cápsulas y 100 tabletas con clorhidrato de clobenzorex, 60 tabletas de clorhidrato de metilfenidato y ocho gramos con tres miligramos de clorhidrato de metanfetamina.
Sentencian a Claudia 'N' y Fabiola 'N' por posesión de drogas en Acatzingo, Puebla
La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio sentencia condenatoria mediante procedimiento abreviado en contra de Claudia 'N' y Fabiola 'N'.
Las dos mujeres son responsables del delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio de clorhidrato de clobenzorex, clorhidrato de metanfetamina, y clorhidrato de metilfenidato.
El Fiscal Federal aportó sólidos medios de pruebas que derivaron en la sentencia condenatoria contra ambos sentenciados, a quienes se les impuso una pena de cuatro años de prisión y una multa de 80 Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a nueve mil 51 pesos.