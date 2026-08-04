Seguridad

Detienen a Dos Mujeres con Más de Mil Dosis de Droga durante Cateo en Acatzingo, Puebla

Claudia "N" y Fabiola "N" fueron arrestadas mientras autoridades revisaban un local de alimentos ubicado en la junta auxiliar de Actipan de Morelos.

Detenidas Mujeres Claudia N Fabiola N Mil Dosis Droga Cateo Actipan de Morelos Acatzingo PueblaCatean Local de Alimentos y Aseguran Más de Mil Dosis de Droga en Acatzingo, Puebla. Foto: X @FGR_Pue

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Sentencia en Puebla: Claudia y Fabiola condenadas por posesión de drogas en un local de alimentos. Más de mil dosis incautadas. Entérate de cómo se desarrolló este operativo.

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