Detienen a Dos Mujeres con Más de Mil Dosis de Droga durante Cateo en Acatzingo, Puebla

Este lunes 3 de agosto de 2026 se dieron a conocer las sentencias de cuatro años de prisión contra Claudia 'N' y Fabiola 'N' por posesión de droga con fines de comercio en el municipio poblano de Acatzingo.

De acuerdo con las autoridades las dos mujeres fueron detenidas durante el cateo de un local de alimentos ubicado en la carretera federal Puebla-Xalapa quinta sección de la junta auxiliar de Actipan de Morelos.