Tiempo

Lluvia No Vista en Más de 15 Años Cae sobre Pátzcuaro, Michoacán, y se Desborda Arroyo

El alcalde de Pátzcuaro señaló que la intensidad y duración de esta lluvia no se registraba en el municipio desde hace más de 15 años

Varios vehículos quedaron bajo el agua. Foto: EspecialVarios vehículos quedaron bajo el agua. Foto: Especial

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+