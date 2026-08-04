Lluvia No Vista en Más de 15 Años Cae sobre Pátzcuaro, Michoacán, y se Desborda Arroyo

Una intensa tromba acompañada de granizo y fuertes ráfagas de viento azotó la tarde de este lunes 3 de agosto al municipio de Pátzcuaro, Michoacán, provocando el desbordamiento del arroyo del Libramiento, inundaciones en distintas colonias y el arrastre de varios vehículos y motocicletas por la corriente de agua.

¿Qué pasó en Pátzcuaro?

De acuerdo con reportes locales, la tormenta comenzó alrededor de las 15:30 horas y se prolongó con gran intensidad, generando inundaciones en las vialidades de la cabecera municipal. La lluvia arrastró vehículos y motocicletas en distintos puntos, mientras que en algunas colonias hubo personas atrapadas dentro de sus autos a causa del nivel del agua.

El alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, señaló que la intensidad y duración de esta lluvia no se registraba en el municipio desde hace más de 15 años.

¿Qué pasó con el arroyo del Libramiento?

El edil confirmó que el arroyo ubicado en la zona del Libramiento se desbordó y el agua traspasó el camellón de la vialidad, generando caos vial en la zona.

Además de este desbordamiento, se reportaron encharcamientos e inundaciones en otras colonias del municipio.

¿Qué otros daños se reportaron?

Entre las afectaciones registradas por la tormenta se encuentran:

Caída de árboles en distintos puntos del municipio.

Techos de viviendas desprendidos por el viento, particularmente en la colonia Loma Bonita.

Vehículos arrastrados por la corriente de agua.

Personas atrapadas temporalmente dentro de sus vehículos por las inundaciones.

El alcalde señaló que, hasta el momento, los daños reportados no fueron de gravedad.

AMP