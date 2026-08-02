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Aeropuerto Internacional de Monterrey Reanuda Operaciones Tras Suspensión por Tormenta

El Aeropuerto Internacional de Monterrey reanuda operaciones tras las fuertes lluvias. Las condiciones mejoraron y los vuelos se desarrollan con normalidad.

Restablecen Operaciones en el Aeropuerto de MonterreyAeropuerto de Monterrey Opera con Normalidad Tras Lluvias Foto: aeropuertomonterrey

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El Aeropuerto de Monterrey vuelve a la normalidad tras una suspensión por tormenta. Seguridad garantizada, vuelos en marcha. Infórmate sobre el clima antes de viajar.

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