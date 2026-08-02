Aeropuerto Internacional de Monterrey Reanuda Operaciones Tras Suspensión por Tormenta

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, ubicado en el municipio de Apodaca, fueron restablecidas la tarde de este domingo 2 de Agosto luego de una suspensión temporal provocada por las condiciones meteorológicas que afectaron la zona metropolitana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Clima Hoy en Nuevo León; Pronóstico Matutino del Domingo de 2 Agosto de 2026

En ese momento, el reporte meteorológico indicaba una temperatura de 26 grados centígrados, 90 por ciento de humedad, seis millas de visibilidad y cielo nublado con una base de 3 mil pies, condiciones que dificultaban las maniobras de las aeronaves.

Suspensión fue preventiva por condiciones meteorológicas

Las lluvias registradas durante la tarde de este domingo 2 de agosto ocasionaron cambios importantes en las condiciones atmosféricas, lo que llevó a la suspensión temporal de los despegues y aterrizajes en el Aeropuerto Internacional de Monterrey.

La medida fue implementada de manera preventiva mientras se mantenía el monitoreo de la tormenta y de la evolución del clima, con el objetivo de privilegiar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y aeronaves. Con el paso de las horas, la intensidad de la lluvia disminuyó y las condiciones meteorológicas comenzaron a mejorar, permitiendo que la terminal aérea reanudara gradualmente sus actividades.

En su reporte más reciente, el Aeropuerto Internacional de Monterrey informó una temperatura de 25 grados centígrados, 79 por ciento de humedad, cinco millas de visibilidad y cielo cubierto con una base de 3 mil pies, parámetros que hicieron posible el restablecimiento de las operaciones.

Aeropuerto ya opera con normalidad

Tras la mejora en las condiciones del tiempo, el Aeropuerto Internacional de Monterrey confirmó que las operaciones de despegue y aterrizaje fueron reanudadas y actualmente se desarrollan con normalidad. Asimismo, la terminal aérea informó que no se registraron afectaciones en vuelos nacionales ni internacionales, por lo que las aerolíneas continuaron con sus itinerarios una vez que las condiciones permitieron operar de forma segura.

Las autoridades aeroportuarias mantienen un monitoreo permanente del estado del tiempo, debido a que durante este fin de semana se han presentado lluvias y tormentas en distintos municipios de Nuevo León. También recomendaron a los pasajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales de su aerolínea y del aeropuerto ante cualquier cambio derivado de las condiciones meteorológicas.

Con información de Aeropuerto Internacional de Monterrey

RR