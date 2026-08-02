Fuerte Lluvia Arrastra Puestos en Mercado Rodante de Santa Catarina, Nuevo León

Este domingo 2 de agosto, las fuertes lluvias registradas en el municipio de Santa Catarina provocaron momentos de tensión en un mercado rodante instalado en la colonia San Gilberto, luego de que una intensa corriente de agua arrastrara entre 20 y 30 puestos, además de mercancía y diversas estructuras.

Protección Civil Nuevo León acudió a reporte de personas arrastradas por corriente, en el lugar se informa que 3 personas resultaron afectadas las cuales fueron arrastradas por la corriente unos metros, presentando lesiones mínimas y retirándose del lugar por sus medios.

De acuerdo con los primeros reportes, las precipitaciones comenzaron en la zona serrana de Nuevo León y, minutos después, el agua descendió con fuerza hacia el área urbana. Comerciantes señalaron que cuando intentaban retirar sus puestos ante la llegada de la lluvia, la creciente los sorprendió y la corriente comenzó a arrastrar estructuras, mercancía y diversos objetos.