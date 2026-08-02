Fuerte Lluvia Arrastra Puestos en Mercado Rodante de Santa Catarina, Nuevo León

Este domingo 2 de agosto, las fuertes lluvias registradas en el municipio de Santa Catarina provocaron momentos de tensión en un mercado rodante instalado en la colonia San Gilberto, luego de que una intensa corriente de agua arrastrara entre 20 y 30 puestos, además de mercancía y diversas estructuras.
Protección Civil Nuevo León acudió a reporte de personas arrastradas por corriente, en el lugar se informa que 3 personas resultaron afectadas las cuales fueron arrastradas por la corriente unos metros, presentando lesiones mínimas y retirándose del lugar por sus medios.
De acuerdo con los primeros reportes, las precipitaciones comenzaron en la zona serrana de Nuevo León y, minutos después, el agua descendió con fuerza hacia el área urbana. Comerciantes señalaron que cuando intentaban retirar sus puestos ante la llegada de la lluvia, la creciente los sorprendió y la corriente comenzó a arrastrar estructuras, mercancía y diversos objetos.
Las lluvias se intensificaron tras comenzar en la sierra
Durante la jornada se reportó lluvia moderada en distintos puntos del estado; sin embargo, en la sierra de Allende las precipitaciones fueron de mayor intensidad, lo que favoreció el incremento en los escurrimientos que descendieron hacia municipios del área metropolitana.
Según testimonios de residentes, el aumento repentino del caudal tomó por sorpresa a quienes aún permanecían en el mercado, pese a las condiciones climatológicas adversas y al riesgo que representaban las lluvias.
Los primeros informes indican que la fuerza del agua arrastró mercancía, puestos semifijos y varias personas. Los momentos de tensión fueron captados por testigos que presenciaron cómo el agua avanzó rápidamente por la zona, obligando a comerciantes y visitantes a buscar un lugar seguro para resguardarse.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población para evitar permanecer en zonas de riesgo durante las lluvias, especialmente cerca de cauces, arroyos y calles susceptibles a inundaciones, ya que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas y generar nuevos escurrimientos.