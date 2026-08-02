Accidentes

Fuerte Lluvia Arrastra Puestos en Mercado Rodante de Santa Catarina, Nuevo León

La fuerte corriente generada por las lluvias arrastró puestos, mercancía y personas en un mercado rodante de la colonia San Gilberto, en Santa Catarina; Protección Civil auxilió a los afectados.

Corriente Arrastra Mercado RodanteLluvias Arrastran Puestos en Santa Catarina.Foto: Alerta en Santa Catarina

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Corriente sorprende a comerciantes y visitantes en Santa Catarina. Protección Civil auxilia a los afectados. Infórmate sobre los daños y medidas.

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