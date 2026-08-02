Accidentes

Accidente Entre Tren y Camioneta en Irapuato Deja dos Muertos

Un choque entre un tren y una camioneta en Irapuato dejó dos personas sin vida y dos lesionadas la mañana de este domingo

Accidente Entre Tren y Camioneta en Irapuato Deja dos MuertosFoto: X / @luz_adriana_gto

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