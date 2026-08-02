Accidente Entre Tren y Camioneta en Irapuato Deja dos Muertos
Un choque entre un tren y una camioneta en Irapuato dejó dos personas sin vida y dos lesionadas la mañana de este domingo
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Un choque entre un tren y una camioneta en Irapuato dejó dos personas sin vida y dos lesionadas la mañana de este domingo
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Un accidente entre un tren y una camioneta dejó un saldo de dos personas sin vida y dos lesionadas la mañana de este domingo en la comunidad Guadalupe de Rivera, en Irapuato, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSC Irapuato).
De acuerdo con la dependencia, cuerpos de emergencia acudieron al lugar en atención a un reporte recibido al número de emergencias 911 alrededor de las 10:00 horas.
De manera preliminar, se reportó el impacto entre el tren y la camioneta, vehículo que posteriormente volcó tras la colisión.
Según la información recabada por la SSC Irapuato, la conductora del vehículo particular se encontraba aprendiendo a manejar en el momento en que ocurrió el percance.
Dos personas sin vida.
Una persona lesionada en código amarillo, trasladada a un hospital.
Una persona lesionada en código verde.
Cuatro víctimas confirmadas hasta el momento.
Al lugar se trasladaron unidades de Protección Civil y Bomberos de Irapuato para brindar atención a las personas involucradas en el accidente.
La zona del percance permanece asegurada para facilitar las labores de auxilio y las diligencias correspondientes por parte de las autoridades competentes.
CT