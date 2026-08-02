Accidente Entre Tren y Camioneta en Irapuato Deja dos Muertos

Un accidente entre un tren y una camioneta dejó un saldo de dos personas sin vida y dos lesionadas la mañana de este domingo en la comunidad Guadalupe de Rivera, en Irapuato, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana Municipal (SSC Irapuato).

De acuerdo con la dependencia, cuerpos de emergencia acudieron al lugar en atención a un reporte recibido al número de emergencias 911 alrededor de las 10:00 horas.

¿Qué pasó en el choque entre el tren y la camioneta?

De manera preliminar, se reportó el impacto entre el tren y la camioneta, vehículo que posteriormente volcó tras la colisión.

Según la información recabada por la SSC Irapuato, la conductora del vehículo particular se encontraba aprendiendo a manejar en el momento en que ocurrió el percance.

Saldo del accidente en Guadalupe de Rivera