Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 2 de Agosto 2026

Conoce qué carreteras presentan bloqueos, cierres parciales o congestión vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy domingo 2 de agosto de 2026 en distintos puntos de México.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional Carreteras y de Caminos y Puentes Federales (Capufe), las principales afectaciones en diversos tramos se deben a accidentes, por lo que se recomienda tomar precauciones antes de salir a carretera.

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE, además de salir con anticipación y evitar zonas conflictivas.

A continuación se presenta un listado actualizado de las carreteras que reportan afectaciones por cierres, incidentes o presencia de manifestantes.

Foto: GN.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

02:23 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 28, dirección CDMX, por un tractocamión con falla mecánica.

01:37 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Cuernavaca, km 71, dirección Cuernavaca, tras la atención de un accidente.

01:28 horas. Se registra reducción de carriles en la autopista México–Cuernavaca, km 71, dirección Cuernavaca, por atención de un accidente (choque contra muro central).

01:08 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 48, dirección CDMX, tras la atención de un accidente.

01:04 horas. Se restablece la circulación en la autopista México–Querétaro, km 46, dirección Querétaro, tras la atención de un accidente.

00:24 horas. Se restablece la circulación en ambos sentidos de la autopista Navojoa–Ciudad Obregón, km 211, tras la atención de un accidente.

00:04 horas. Se registra circulación en contraflujo en la autopista Navojoa–Ciudad Obregón, km 211, por atención de un accidente (volcadura de automóvil).