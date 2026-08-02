Accidentes

Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Domingo 2 de Agosto 2026

Las autoridades recomiendan a los conductores consultar el estado actual de las vías federales y estatales antes de emprender su viaje

Carreteras bloqueadasLas autoridades recomiendan a los conductores consultar las cuentas oficiales en la red social X de @GN_Carreteras y @CAPUFE. Foto: GN.

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Conoce las carreteras afectadas por bloqueos y accidentes en México este domingo. Las autoridades sugieren revisar el estado de las vías antes de salir. Infórmate y viaja seguro.

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