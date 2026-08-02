Narcotráfico

Ligan a "La Quiringua" con Ataque de Drones y Extorsión; Lo Trasladan a CDMX

Alfonso "N" fue detenido con dos sujetos en Imbarácuaro, en el municipio de Los Reyes Salgado, su bastión criminal en la Tierra Caliente de Michoacán

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Secretaría de la Defensa Confirmó Captura de Alfonso 'N', Presunto Líder del Cártel de Los Reyes

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Alfonso 'N', alias 'La Quiringua', detenido en Michoacán por delitos de narcotráfico y ataques con drones. La Fiscalía General de la República toma el caso. Descubre los detalles de su traslado a CDMX.

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