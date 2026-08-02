Ligan a "La Quiringua" con Ataque de Drones y Extorsión; Lo Trasladan a CDMX

Alfonso "N", líder del Cártel de Los Reyes, perteneciente a Cárteles Unidos, está vinculado a varios delitos en la Tierra Caliente de Michoacán, como el ataque a personal militar con drones, extorsiones, secuestros, robos de vehículos, tráfico de drogas y más.

"La Quiringua" fue detenido con dos sujetos en Imbarácuaro, en el municipio de Los Reyes Salgado, y trasladado a la Ciudad de México para ser puesto a disposición de la Fiscalía General de la República.

En su ficha informativa, la Secretaría de la Defensa Nacional destacó que el grupo criminal de Alfonso "N"mantiene presencia en los municipios de Cotija de la Paz, Tocumbo, Los Reyes de Salgado, Buenavista Tomatlán y Peribán de Ramos, en Michoacán.

"Se le vincula con los delitos de robo de vehículos, privación ilegal de la libertad, extorsión y narcotráfico; es colaborador cercano de Juan José 'N' (a) 'El Abuelo', jefe del 'Cártel de Tepalcatepec'", destacó el Ejército.