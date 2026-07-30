Aseguran Metanfetamina en Aeropuerto Internacional de Toluca: Así Iba Oculta

Este jueves 30 de julio de 2026 el Gabinete de Seguridad informó sobre el decomiso de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT).

Apenas el 29 de julio pasado se informó del decomiso de 200 kilos de metanfetamina que iba en un tractocamión de paquetería en Sonora. Aquí, más información.

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Así hallaron la metanfetamina

De acuerdo con un comunicado del Gabinete de Seguridad, personal especializado en revisión localizó dentro de una pieza de metal “una sustancia con características físicas compatibles con presunto clorhidrato de metanfetamina, con un peso aproximado de tres kilos”.

Los agentes detectaron la pieza de metal, de origen mexicano, con pesos y dimensiones irregulares y con posibles inconsistencias documentales, por lo que se realizó una revisión especializada, para evitar algún ilícito.

A pesar del decomiso de la metanfetamina, las autoridades no revelaron si hubo alguna persona detenida.