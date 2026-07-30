Narcotráfico

Aseguran Metanfetamina en Aeropuerto Internacional de Toluca: Así Iba Oculta

El Gabinete de Seguridad dio detalles sobre el decomiso de metanfetamina hoy jueves 30 de julio de 2026

Metanfetamina oculta en pieza de metal en aeropuerto de Toluca.Metanfetamina oculta en pieza de metal en aeropuerto de Toluca. Foto: SSPC

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El Gabinete de Seguridad revela un decomiso de metanfetamina en Toluca. Conoce los detalles de este hallazgo.

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