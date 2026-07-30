Accidentes

Muere Hombre de la Tercera Edad al ser Atropellado por Tráiler en Escobedo, NL

El hombre fallecido intentaba cruzar la Carretera a Colombia cuando fue atropellado por un tráiler

Muere hombre atropelladoEl hombre intentó cruzar la Carretera a Colombia cuando fue atropellado. Foto: N+

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Tragedia en Escobedo: un hombre de la tercera edad muere al ser atropellado por un tráiler en la Carretera a Colombia. Autoridades investigan el accidente. ¿Qué medidas se tomarán para evitar más incidentes?

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