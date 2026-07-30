Muere Hombre de la Tercera Edad al ser Atropellado por Tráiler en Escobedo, NL

Un hombre de la tercera edad murió luego de se atropellado por un tráiler que circulaba sobre la Carretera a Colombia, a la altura de la avenida Concordia, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Fue durante la tarde de este jueves 30 de junio cuando se reportó este deceso.

Al percatarse de este accidente, testigos pidieron el apoyo de rescatistas para auxiliar a la víctima. Minutos más tarde a este lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes al valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Fueron agentes de tránsito quienes de inmediato resguardaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes.

En el lugar del accidente fue retenido el chofer junto con la unidad que atropelló al hombre. Se espera que sean las autoridades correspondientes quienes determinen su situación jurídica. Los elementos ya buscan cámaras de seguridad cercanas para poder visualizar este momento y así deslindar las responsabilidades correspondientes.

Afectaciones viales por atropello de hombre en Carretera a Colombia

Hasta el momento el hombre fallecido no ha sido identificado, pero se confirmó que sería de la tercera edad. Ciudadanos pidieron a las autoridades que se realice alguna adecuación para los peatones en esta área, ya que a una cuadra se encuentra un campus de la UANL.

Debido a los trabajos de investigación que se llevan a cabo en este lugar, un carril de la Carretera a Colombia y el paso sobre la avenida Concordia tuvieron que ser cerrados. Se espera que esta restricción permanezca durante un par de horas, por lo que se pidió a los automovilistas tomar rutas alternas.