Accidentes

Chofer de Ruta 1 Pierde Pierna tras Accidente con Autobús en el Centro de Monterrey

El conductor de la Ruta habría quedado atrapado luego de ser impactado, en calles del centro de Monterrey, por un autobús de viaje

Choque ruta 1 y autobúsEl chofer de la Ruta 1 perdió la pierna tras el accidente registrado en el centro de Monterrey. Foto: N+

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Impactante accidente en Monterrey: chofer de Ruta 1 pierde una pierna tras colisión con autobús. Autoridades investigan posibles fallas mecánicas. Más detalles aquí.

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