Chofer de Ruta 1 Pierde Pierna tras Accidente con Autobús en el Centro de Monterrey

El chofer de la Ruta 1 que fue impactada por un autobús de Transpaís, en calles del centro de Monterrey, perdió la pierna luego de ser valorado por especialistas de la clínica 21 del IMSS. Fue durante la tarde de este miércoles 29 de julio cuando autoridades dieron a conocer este hecho.

Fueron especialistas quienes señalaron que el chofer de la Ruta 1, identificado como Juan Antonio Espinoza, ingresó a la unidad médica con una fractura expuesta de grado tres, la cual hace referencia a una semi-amputación. Tras varios procesos, los médicos informaron que su extremidad tenían que ser amputada.

Autoridades del IMSS también informaron que el conductor del autobús de Transpaís, identificado como José Luis Villegas, será sometido a una cirugía, ya que presenta lesiones en la tibia y el peroné. Se espera que sea durante las próximas horas cuando se revelen más datos sobre esta intervención médica y su estado de salud.

Chofer de autobús de viaje permanece bajo custodia tras accidente en el centro de Monterrey

El conductor del autobús de viaje permanecerá bajo custodia en la clínica 21 del IMSS, en el centro de Monterrey, mientras que agentes de investigación llevan a cabo los trabajos correspondientes para determinar su situación legal ante este percance que dejó al menos 9 personas heridas y diversos daños en autos y una propiedad.

El fiscal de Nuevo León, Javier Flores Saldívar, informó que las autoridades correspondientes ya llevan a cabo una inspección en esta unidad para ver el estado en el que se encontraban los aceleradores y frenos, acción que se realiza para saber si este percance ocurrió por una falla mecánica.