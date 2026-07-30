Accidentes

Rescatan a Dos Cachorros Atrapados entre Muros de Contención en Santa Catarina, Nuevo León

Elementos de Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina rescataron a dos cachorros que permanecían atrapados entre muros de contención debajo de un puente vehicular.

Perrito rescatadoAutoridades rescatan perritos. Foto: PC Santa Catarina

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¡Rescate heroico en Santa Catarina! Dos cachorros atrapados entre muros fueron salvados por Protección Civil. Ahora están seguros y recibiendo cuidados. Conoce cómo la rápida acción evitó una tragedia.

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