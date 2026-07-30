Rescatan a Dos Cachorros Atrapados entre Muros de Contención en Santa Catarina, Nuevo León

Una intensa movilización de los Jaguares de Protección Civil de Santa Catarina permitió el rescate de dos cachorros que habían quedado atrapados entre muros de contención debajo de un puente vehicular, evitando que la historia terminara en tragedia.

Los hechos ocurrieron durante la tarde de este miércoles sobre la carretera Monterrey-Saltillo, a la altura de la colonia Lomas de Santa Catarina, donde una ciudadana detectó a los pequeños perros en una zona de difícil acceso.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la mujer intentó liberar a los cachorros por sus propios medios; sin embargo, tras varios intentos sin éxito, solicitó el apoyo de Protección Civil.

Al arribar al sitio, los rescatistas evaluaron la situación e implementaron las maniobras necesarias para llegar hasta donde se encontraban los animales. Gracias a su capacitación y experiencia, lograron ponerlos a salvo sin que sufrieran lesiones durante las labores de rescate.

Rescatan a cachorros

Tras ser liberados, los dos cachorros quedaron bajo el resguardo del Gobierno de Santa Catarina, donde reciben atención veterinaria especializada, además de alimento y los cuidados necesarios para garantizar su recuperación.

Autoridades municipales destacaron la labor de los elementos de Jaguares de Protección Civil, quienes diariamente atienden emergencias y ponen en riesgo su integridad para salvaguardar tanto la vida de las personas como la de los animales.

El rescate fue ampliamente reconocido por ciudadanos, quienes destacaron el compromiso y la vocación de servicio de los rescatistas, señalando que, de no haber intervenido a tiempo, el desenlace para los pequeños perros pudo haber sido muy distinto.

Con acciones como esta, Protección Civil de Santa Catarina reafirma su compromiso con la protección de la vida en todas sus formas y hace un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación de riesgo que involucre a personas o animales.