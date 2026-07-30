Director de los Grammy Rompe el Silencio sobre la Renuncia de BTS: Esto Fue lo que Dijo

El director de la Academia de Grabación de Estados Unidos que entrega el premio Grammy, Harvey Mason jr., reaccionó públicamente a la decisión de BTS de no participar en la próxima entrega de los premios, luego de que el grupo surcoreano anunciara este miércoles que no someterá su música a consideración para la edición 2027.

"Entiendo y respeto su decisión"

A través de un comunicado, Mason jr. reconoció sentirse afectado por la noticia, pero se mostró comprensivo con la postura de la banda. “Estoy triste de escuchar que BTS ha elegido no participar en el proceso de los Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”, escribió el directivo.

El también productor aprovechó el mensaje para salir al paso de las críticas que ha recibido la Academia tras el anuncio de una nueva categoría dedicada al pop asiático, la cual muchos interpretan como el motivo detrás de la decisión de BTS.