Director de los Grammy Rompe el Silencio sobre la Renuncia de BTS: Esto Fue lo que Dijo

El director de la Academia de Grabación de Estados Unidos que entrega el premio Grammy, Harvey Mason jr., reaccionó públicamente a la decisión de BTS de no participar en la próxima entrega de los premios, luego de que el grupo surcoreano anunciara este miércoles que no someterá su música a consideración para la edición 2027.
"Entiendo y respeto su decisión"
A través de un comunicado, Mason jr. reconoció sentirse afectado por la noticia, pero se mostró comprensivo con la postura de la banda. “Estoy triste de escuchar que BTS ha elegido no participar en el proceso de los Grammy este año, pero como creador musical, entiendo y respeto su decisión”, escribió el directivo.
El también productor aprovechó el mensaje para salir al paso de las críticas que ha recibido la Academia tras el anuncio de una nueva categoría dedicada al pop asiático, la cual muchos interpretan como el motivo detrás de la decisión de BTS.
La polémica por la categoría de "Best Asian Pop"
“Quiero aclarar algo que parece estarse perdiendo en la conversación. La categoría de Pop Asiático fue creada para celebrar la profundidad, diversidad y el extraordinario crecimiento de la creatividad pop que surge de Asia. El espíritu de esta nueva categoría es darle un lugar dedicado a estos importantes artistas”, explicó Mason jr.
El directivo insistió en que la intención de la Academia nunca fue segmentar a los artistas asiáticos, sino ampliar las oportunidades de reconocimiento. “Más categorías significan que el trabajo de más artistas es reconocido. Nunca es para dividir, sino para expandir a quiénes reconocen nuestros 15 mil votantes de los Grammy”, señaló.
La nueva categoría, según la propia descripción de la Academia, reconoce la excelencia artística en interpretaciones de pop asiático originarias o ampliamente reconocidas en mercados de Asia, incluyendo pero no limitado a K-pop, J-pop y C-pop, con uso significativo de uno o más idiomas asiáticos.
Lo que dijo BTS
La decisión de BTS se dio a conocer este miércoles, cuando los siete integrantes, RM, Jin, Suga, j-hope, Jimin, V y Jung Kook, publicaron el mismo mensaje en sus cuentas personales de Instagram. En su comunicado, la agrupación explicó su postura frente a las categorías divididas por región:
“Hemos decidido no entrar a consideración de los Grammy este año. Esperamos que nuestra música pueda ser escuchada y amada por lo que es, sin ser dividida por región o idioma. Agradecemos al Army y a todos los que siempre nos han apoyado”.
Contexto: una racha de nominaciones sin victoria
BTS ha sido nominado anteriormente a los Grammy, incluyendo en las categorías de Mejor Interpretación Pop Dúo/Grupo y Mejor Video Musical, pero nunca ha ganado. El anuncio del director de la Academia se da justo un mes después de que la Recording Academy diera a conocer la nueva categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática.
La noticia llega en un momento de gran visibilidad para el grupo: BTS lanzó su quinto álbum de estudio, "Arirang", en marzo, tras concluir el servicio militar obligatorio de sus integrantes, y el disco encabezó las listas principales de sencillos y álbumes de Billboard. Actualmente, BTS se encuentra de gira mundial con "World Tour Arirang".
La 69ª edición de los Grammy está programada para el 7 de febrero de 2027.