Entretenimiento

Director de los Grammy Rompe el Silencio sobre la Renuncia de BTS: Esto Fue lo que Dijo

Harvey Mason jr. reaccionó a la salida de BTS de los Grammy 2027 y respondió a las críticas por la nueva categoría de pop asiático.

director-grammy-responde-renuncia-btsFoto: Getty Images

Destacado

BTS se retira de los Grammy 2027. Harvey Mason jr. responde a críticas sobre la nueva categoría de Pop Asiático. ¿Qué opinas sobre esta decisión?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+