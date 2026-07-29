Entretenimiento

¿De Qué Murió Kavinsky? Esto Dijo el DJ, Conocido por su Canción para Drive, Antes de Morir

La fiscalía de París indicó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte.

de-que-murio-kavinsky-esto-dijo-dj-conocido-cancion-nightcall-drive-antes-fallecerFoto: GettyImages

Destacado

El DJ francés Kavinsky, famoso por 'Nightcall', ha muerto. La fiscalía investiga las circunstancias. ¿Qué dijo antes de partir? Conoce su legado y últimas palabras.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+