¿De Qué Murió Kavinsky? Esto Dijo el DJ, Conocido por su Canción para Drive, Antes de Morir

El DJ y productor francés Kavinsky, cuyo nombre real era Vincent Belorgey, fue encontrado muerto en su casa de París la noche del martes 28 de julio, según confirmó la fiscalía parisina. Tenía 50 años.

¿De qué murió Kavinsky?

La causa oficial de muerte aún no ha sido confirmada. Sin embargo, el diario francés Le Figaro reportó que un derrame cerebral es la hipótesis que se maneja, luego de que la policía informara que el músico había estado sufriendo fuertes dolores de cabeza en los días previos a su muerte.

La fiscalía de París indicó que se abrió una investigación para determinar las circunstancias de la muerte, ya que los primeros en responder no encontraron elementos sospechosos en la escena. Las autoridades registraron su domicilio, pero no hallaron motivos para abrir una investigación mayor.

"Se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes", informó EFE.

Los seres queridos del artista no se han pronunciado al respecto, por lo que se desconoce más información sobre lo sucedido y las autoridades francesas abrieron una carpeta de investigación para determinar lo que pasó.

"Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de primera intervención no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos", añadió EFE.

Esto dijo el DJ antes de morir

Kavinsky construyó toda su carrera alrededor de un alter ego: un personaje que, según la historia que él mismo inventó, muere en un choque con su Ferrari Testarossa en 1986 y regresa dos décadas después convertido en zombie para hacer música. En una de sus últimas entrevistas extensas, el francés explicó por qué nunca mostró su rostro real en sus portadas: prefería contar historias a través de la música en lugar de exponer su imagen personal.

También habló sobre su identidad como artista anclado en los años ochenta. Le dijo a un medio británico en 2013 que no vivía añorando el pasado, sino que simplemente sus influencias venían de esa década porque era de donde él mismo provenía.

El artista no era muy activo en sus redes sociales, su última publicación en Instagram está fechada el 27 de marzo de 2025 y fue un anuncio que mostraba una chamarra inspirada en su trayectoria.

Tras confirmarse el deceso del DJ, dicha publicación se inundó con condolencias para su familia, así como reconocimientos por su legado en la música electrónica.

Su legado: de "Drive" a los Juegos Olímpicos

Kavinsky comenzó su carrera en la actuación antes de dedicarse a la música, inspirado en videojuegos de 16 bits, el house francés y las bandas sonoras synthwave. Su despegue mundial llegó con "Nightcall", el sencillo que abrió la película Drive (2011), protagonizada por Ryan Gosling, y que se convirtió en disco de diamante en Francia y de oro en el Reino Unido.

El tema tuvo una segunda vida en 2024, cuando Kavinsky lo interpretó junto a Phoenix y Angèle en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de París, además de haber sonado previamente en producciones como The Lincoln Lawyer y Riverdale.

Reacciones tras su muerte

El presidente francés, Emmanuel Macron, le rindió tributo en redes sociales, calificando su legado como un orgullo francés permanente. La ministra de Cultura, Catherine Pégard, lo describió como una de las voces más singulares del país, señalando que su música seguirá resonando a través de generaciones y fronteras.

The Weeknd, quien colaboró con Kavinsky en una versión de "Odd Look", también lo despidió en redes, calificándolo como una inspiración para muchos artistas, incluido él mismo.